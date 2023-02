AMBA: registran 80 robos y ataques salvajes por día en colectivos

La información surge de un nuevo Informe de Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires y el Estudio Miglino y Abogados, que toma datos de las causas penales en la justicia penal de Instrucción de la Nación, más las causas de los tribunales del Conurbano.

"En lo que va del verano, desde el día primero de diciembre de 2022 al 23 de febrero de 2023, se produjeron al menos 7.800 hechos delictivos, a un promedio de 80 por jornada, solamente a bordo de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Van adelante los robos de celulares, con 6.000 casos, siguen los robos de billeteras y otros con 1.200 casos y las peleas ocasionadas en el rodado con 600 casos. No se incluye los casos de abuso sexual y tocamientos, por tratarse de otro tipo de delitos", se precisó.

El caso del efectivo que mató a un delincuente en un colectivo de la línea 501 sucedió alrededor de las 7 de la mañana, sobre el interno 11, y el cuerpo del joven quedó tendido en la vereda en el cruce de la calle Jewet y la avenida Luis Vernet. "El delincuente disparó hacia el policía, lo que motivó la acción del uniformado que terminó abatiendo al malviviente. Sin embargo, este gravísimo hecho de inseguridad, es solo uno de los más de 7.200 que ocurrieron en los últimos casi 90 días que llevamos", dijo Javier Miglino, abogado experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

"A partir de la tarea mancomunada de los 10,000 colaboradores de Defendamos Buenos Aires, se pudo recopilar la pesadilla que constituye para la gente que estudia o trabaja en Capital Federal y viene desde el Conurbano o viceversa y que para hacerlo no tiene otro medio más efectivo y económico que el colectivo. Los delincuentes saben que en los colectivos viaja mucha gente y que el nivel de impunidad es alto. Por ese motivo salen a robar, sobre todo, teléfonos celulares. En el camino se llevan billeteras y algunos relojes y obviamente también ocasionan o protagonizan peleas para poder escaparse. Todo ese tipo de graves episodios delictivos es sufridos por la gente que viaja y por el chofer a cargo de la unidad", dijo Miglino.

Hay miedo de tomar colectivos temprano y de noche. "En los barrios de Retiro, por su cercanía con la villa 31, Flores por la villa 1-11-14, Pompeya y Barracas por la villa 21 y Mataderos por la villa ‘ciudad oculta’; la gente evita el colectivo desde las seis a las ocho de la mañana y luego de las 21 horas. Saben que es mejor conseguir un turno de trabajo que les permita no hacer el viaje a esa hora o si trata de estudios, se cambian los horarios. Algo similar ocurre en San Justo e Isidro Casanova, en La Matanza, en Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín, Morón y Olivos y Vicente López. Siempre es el mismo drama: aquellos que deben viajar, saben que al momento de esperar el colectivo o bien, cuando ya se encuentran a bordo del mismo, pueden sufrir un grave episodio delictivo con consecuencias fatales. Lo peor es que por el miedo a los delincuentes y sus represalias y por no perder el día de trabajo o de estudios, más del 90 por ciento de las denuncias no se hace y por eso algunos gobiernos anuncian alegremente que estamos ante los índices delictivos más bajos de la historia. Todo es mentira. La única verdad es que la gente sufre y mucho y tiene mucho miedo pero la única forma que tiene de llegar a destino es tomando un colectivo y por eso se arriesga", concluyó Miglino.