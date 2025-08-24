El tiempo en el AMBA: el domingo estará soleado y con bajas temperaturas

La mínima será de tres grados durante el cierre del fin de semana en la zona del AMBA. El SMN emitió un alerta meteorológico por viento fuerte en ocho provincias. ¿Cuáles son las principales recomendaciones?
Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con buenas condiciones climáticas y bajas temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará despejado por la mañana y algo nublado en la tarde-noche. Las marcas térmicas rondarán entre los tres grados de mínima y 18 de máxima.
Para iniciar la nueva semana, el lunes tendrá cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre los siete y 20 grados. También se prevé cielo despejado durante el martes, con marcas térmicas que irán desde los ocho hasta los 20 grados.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte. Rige para zonas de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En algunas regiones de esos distritos, el aviso sube a naranja.
De acuerdo con el reporte, en zonas con alerta amarilla “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h". Y en zonas con alerta naranja, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h”.