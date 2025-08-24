El tiempo en el AMBA: el domingo estará soleado y con bajas temperaturas

Para iniciar la nueva semana, el lunes tendrá cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre los siete y 20 grados. También se prevé cielo despejado durante el martes, con marcas térmicas que irán desde los ocho hasta los 20 grados.

Alerta meteorológico por viento fuerte: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte. Rige para zonas de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En algunas regiones de esos distritos, el aviso sube a naranja.

De acuerdo con el reporte, en zonas con alerta amarilla “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h". Y en zonas con alerta naranja, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h”.

vientosfuertes

Recomendaciones del SMN por viento fuerte