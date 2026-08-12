Aníbal Lotocki enfrenta un nuevo juicio por la muerte de un paciente

La operación estaba prevista inicialmente para el 9 de abril, pero finalmente se realizó el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La intervención comprendía la extracción de tejidos de distintas zonas del cuerpo, entre ellas cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar, glúteos y abdomen. Para la fiscalía, por la magnitud de la cirugía y las condiciones generales del paciente, lo aconsejable desde el punto de vista médico era realizar los procedimientos en diferentes etapas.

Durante la operación, siempre de acuerdo con la hipótesis de la acusación, Lotocki se ausentó del quirófano durante unos 40 minutos para participar de una audiencia virtual y dejó la intervención en manos de sus asistentes. Luego regresó para completar parte del procedimiento y cerrar las heridas.

Después de la cirugía, Zárate fue llevado a una habitación. Una enfermera advirtió una anomalía en uno de los drenajes y el médico ordenó que el paciente regresara al quirófano para reabrir una de las heridas.

Al día siguiente, 16 de abril, Zárate sufrió una descompensación y debió ser intubado. Desde la clínica solicitaron una ambulancia a su obra social, pero ante la gravedad del cuadro fue necesario requerir una segunda unidad.

Los profesionales que llegaron al lugar señalaron que el paciente había sido intubado de manera incorrecta. Poco después sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

La fiscalía sostiene que Lotocki conocía los riesgos que implicaba la intervención y que, pese a ello, avanzó con la cirugía. También lo acusa de haber alterado la historia clínica de Zárate.

Los otros acusados y las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki

Lotocki no será el único acusado en el juicio por la muerte de Zárate. También están imputados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos, la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández y Andrea Isabel Torelli, directora de CEMECO.

Además, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta una acusación por encubrimiento agravado. Según la investigación, habría intentado evitar que los investigadores encontraran el teléfono de Lotocki durante el avance de la causa.

En paralelo, el médico está acusado por las lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres después de distintos procedimientos realizados entre 2009 y 2021.

Entre las denunciantes se encuentran Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti. En los expedientes se describen daños físicos de carácter permanente y potencialmente incurable.

Una de las denunciantes, Yésica Forti, fue intervenida por Lotocki en 2016, 2019 y 2021. Según la acusación, manifestó haber sufrido un postoperatorio muy doloroso y cuestionó las condiciones de los quirófanos, además de denunciar que el médico habría intentado convencerla de realizarse nuevos procedimientos.

Otra de las causas corresponde a intervenciones realizadas a Sandra Viviana Domínguez entre 2009 y 2015. La investigación sostiene que se habría utilizado una sustancia atribuida al metacrilato, que le provocó inflamación en glúteos y piernas. También se cuestiona que los productos empleados no estuvieran debidamente identificados ni consignados en las historias clínicas.

Los expedientes también incluyen a otras pacientes que denunciaron cambios corporales, endurecimiento, asimetrías y nódulos dolorosos, además de daños físicos vinculados con procedimientos en los que, según la acusación, se habrían utilizado sustancias no identificadas o no se habrían informado adecuadamente sus riesgos.

El debate estará a cargo de los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que la fiscalía estará representada por María Luz Castany. Las audiencias fueron programadas para los miércoles de agosto y septiembre y serán transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

El nuevo juicio representa otro capítulo judicial para Lotocki, quien ya cumple una pena de prisión por la causa vinculada con las lesiones sufridas por cuatro de sus pacientes. Ahora, la Justicia deberá determinar su eventual responsabilidad penal por la muerte de Zárate y por las lesiones denunciadas por las cinco mujeres.