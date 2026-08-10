¿Cuánto dinero ofreció Morla para evitar el juicio por las marcas de Maradona?

Los herederos de Maradona cuestionan el manejo de los derechos comerciales asociados al nombre y la imagen del exfutbolista.

El expediente analiza el manejo de los negocios vinculados a las marcas “Maradona” y los ingresos derivados de la utilización comercial del nombre e imagen del ídolo.

Los denunciantes sostienen que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Junior y Diego Fernando, hijos de Maradona, quedaron desplazados de los beneficios económicos derivados de la explotación comercial de esos derechos.

La causa fue elevada a juicio oral a fines de abril por la entonces jueza Rita Molina, luego de las denuncias realizadas por varios de los herederos.

De acuerdo con la acusación, Morla habría tenido un rol central en la administración del negocio de las marcas junto con Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, mediante Sattvica S.A., sociedad que concentraba derechos comerciales vinculados al patrimonio de Maradona.

Además del pago económico, la defensa propuso que Morla realice trabajos comunitarios en una institución de bien público como regla de conducta en caso de que la Justicia acepte la suspensión del juicio a prueba.

Los abogados también argumentaron que se trata de un conflicto de carácter patrimonial y privado. “Cabe tener presente que nos encontramos frente a un conflicto de intereses de carácter patrimonial y privado”, sostuvieron en la presentación.

La solicitud tampoco se limita a Morla. Otros acusados, entre ellos Maximiliano Pomargo y las hermanas de Maradona, Rita y Claudia, también solicitaron la suspensión del juicio a prueba.

La acusación sostiene que el traspaso del control de Sattvica S.A. a las hermanas de Diego contribuyó a mantener a sus hijos fuera de los ingresos vinculados con las marcas. La Justicia deberá ahora resolver si acepta o rechaza las solicitudes presentadas.