Facundo Moyano rompió el silencio y habló sobre el escándalo con Candela Arizaga: las 10 frases destacadas

2. "Le hice RCP porque tuvo un paro cardíaco y, después, me conecté con el portero porque no pude llamar al 911".

3. "Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido".

4. "Estaba verificado que yo no tenía ninguna patología de haber consumido".

5. "El consumo no es una cuestión que está sujeta a delito. Yo no consumo, no tengo problemas de adicción. Tampoco tengo antecedentes".

6. "Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido".

7. "Cuando la agarré, otro portero me dijo que iba a cuidar al perro y yo me quedé con ella y llamé a la policía. Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan".

8. "¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó".

9. "Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo. También cuestionaron si el departamento era de mi propiedad”.

10. "Yo la quiero ver a Candela, porque le quiero mostrar lo que le pasó y ella no es consciente".