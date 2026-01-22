VIDEO: Encontró a su perro perdido tras el choque de trenes en España

El animal se trasladaba junto a su dueña y la hermana de ella, ambas heridas durante el accidente. Tras el choque, Boro se asustó y escapó del lugar, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que se extendió durante varios días. En ese operativo participaron la Guardia Civil, bomberos, especialistas en rescate y familiares.

Estamos muy emocionados y contentos con este final feliz. ¡Boro está con su familia! pic.twitter.com/Np0xpwyYC5 — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

Este jueves 22 de enero, 4 días más tarde, la búsqueda tuvo resultado positivo. El perro fue encontrado con vida y regresó con su familia, en un reencuentro que quedó registrado en un video difundido a través de redes sociales.

Cómo fue la búsqueda

Desde el primer momento, las autoridades desplegaron un operativo en la zona del accidente, con recorridas a pie y consultas a vecinos. La familia también colaboró difundiendo imágenes del animal para facilitar su localización.

La mascota se había escapado, a pesar de los intentos de su dueña, Ana García Aranda, de protegerlo.

El reencuentro de Boro se dio mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades del choque ferroviario, un hecho que mantiene en duelo a gran parte del país.