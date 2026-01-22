VIDEO: Encontró a su perro perdido tras el choque de trenes en España

El perro Boro, extraviado tras el choque de trenes en España, fue hallado con vida luego de varios días de búsqueda.
El choque de trenes ocurrido el domingo 18 de enero en España dejó más de 40 personas fallecidas y decenas de heridos. En medio de la tragedia, una historia particular comenzó a circular con fuerza: la de Boro, un perro que viajaba en una de las formaciones siniestradas y que logró sobrevivir al impacto.
El animal se trasladaba junto a su dueña y la hermana de ella, ambas heridas durante el accidente. Tras el choque, Boro se asustó y escapó del lugar, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que se extendió durante varios días. En ese operativo participaron la Guardia Civil, bomberos, especialistas en rescate y familiares.
Este jueves 22 de enero, 4 días más tarde, la búsqueda tuvo resultado positivo. El perro fue encontrado con vida y regresó con su familia, en un reencuentro que quedó registrado en un video difundido a través de redes sociales.
Desde el primer momento, las autoridades desplegaron un operativo en la zona del accidente, con recorridas a pie y consultas a vecinos. La familia también colaboró difundiendo imágenes del animal para facilitar su localización.
El reencuentro de Boro se dio mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades del choque ferroviario, un hecho que mantiene en duelo a gran parte del país.
