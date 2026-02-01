Giro en la causa por la golpiza a un joven en Pinamar: un amigo confesó el ataque y fue detenido

La víctima, Thiago, se encontraba junto a dos amigos, también menores de edad, al lado del auto de sus padres, que pescaban en la zona. Después de la golpiza, el adolescente fue hasta el muelle para alertar a su familia, que lo trasladó en su vehículo al Hospital Municipal de Pinamar. Allí fue atendido e internado hasta la tarde del sábado, cuando los médicos resolvieron su derivación por la gravedad del cuadro.

Thiago sufrió un hematoma cerebral no quirúrgico y fue derivado al Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría, para recibir una atención especializada. "Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”, comentó su madre.

muellepinamar El ataque a Thiago se produjo en la zona del muelle de Pinamar.

Giro en la causa

Al principio, la versión aportada por los amigos de Thiago señalaba que el adolescente había sido agredido por una patota en el estacionamiento del muelle. Según su testimonio, un grupo de seis jóvenes comenzó a insultarlos, luego se acercó y los atacó a golpes, focalizándose sobre todo en Thiago.

Sin embargo, la Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre los relatos de los amigos y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Y al cabo, los dos menores reconocieron que no existió un ataque de terceros. El mayor de ellos admitió haber golpeado a Thiago tras un altercado entre ambos.

Después de la confesión, la Policía detuvo al joven, de 17 años, que será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

"Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, lamentó el padre de Thiago en una entrevista televisiva. "Estaban jugando de mano y el otro (el menor detenido) se calentó y le pegó a mi hijo”, agregó.

También contó que habló con el agresor y le pidió explicaciones por la golpiza: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.