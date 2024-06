Apartan a la Policía de Corrientes de la investigación del caso Loan Peña

Esta medida se debe, en gran parte, a la detención y los antecedentes de Walter Maciel, el comisario que estuvo a cargo de la investigación en un principio, pero luego fue apartado por "entorpecer" las tareas. Según trascendió, la Justicia Federal también tiene sospechas sobre otros oficiales de la fuerza provincial.

Incluso, los fiscales provinciales que tuvieron la causa en un comienzo dijeron que Maciel aprovechó su posición para sembrar pistas falsas y desorientar la investigación. De hecho, fue quien autorizó a la pareja integrada por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su pareja, el excapitán de navío Carlos Pérez, a viajar a Chaco, a sólo un día de la desaparición de Loan y sin siquiera haber peritado sus vehículos. Ambos se encuentran detenidos desde hace una semana.

A partir de la decisión tomada por Cristina Pozzer Penzo, la jueza federal a cargo de la causa, la Prefectura Naval estará a cargo del traslado de las evidencias, los expedientes de los detenidos y de los testigos. La Gendarmería Nacional tomará el control de la búsqueda del niño en el campo y la Policía Federal se encargará de la investigación en general con la División de Homicidios, la División de trata de personas y la División de Investigaciones.

En su requerimiento, la magistrada instó al jefe de la Unidad Regional de Goya a que “sirva disponer el cese de tareas investigativas del personal a su cargo que pudieran estar desarrollándose en torno al hecho de la presunta desaparición del menor Loan Danilo Peña”.

La imagen de Loan junto a sus familiares. Tras ese almuerzo se produjo la salida y su posterior desaparición. La imagen de Loan junto a sus familiares. Tras ese almuerzo se produjo la salida y su posterior desaparición.

Caso Loan: el padre complicó la situación de la tía Laudelina

José Peña afirmó en declaraciones a la prensa que la tía se fue con el menor al naranjo tras el almuerzo del 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, de 87 años. “Me preguntaron todo”, reconoció sobre el testimonio que prestó en la fiscalía de Goya y subrayó que lo hizo durante "varias horas".

En un tramo de su declaración ante el fiscal Mariano de Guzmán y la jueza Pozzer Penzo, el padre del niño detalló lo ocurrido una vez terminado el almuerzo y desmintió que estuviera durmiendo la siesta cuando desapareció Loan. "Yo estaba en perfectas condiciones. No estaba tomado tampoco ni nada de eso”, comentó.

"Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista. Al rato vuelve y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”, enfatizó ante la Justicia Federal.

Esa declaración chocó con la de su hermana. Al momento de su entrevista testimonial con la justicia provincial, Laudelina contó que acompañó a los menores -incluido Loan- hasta la tranquera del campo, volvió a la casa y que luego recibió el llamado de Antonio Bernardino Benítez avisándole que el niño había desaparecido. En ningún momento contó que al volver de la tranquera ya estaba al tanto de la desaparición.