Asesinaron a una joven chofer de aplicación en González Catán

El hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla. Según relataron familiares de la víctima, Candela había aceptado un viaje a través de la app y, al llegar al punto de encuentro, fue interceptada por un delincuente armado que le disparó para robarle el celular.

La víctima se encontraba dentro de su Fiat Cronos, que había comprado recientemente y todavía estaba pagando en cuotas. Para afrontar los gastos, había comenzado a realizar traslados con aplicaciones de viajes, una actividad que en las últimas semanas había intensificado.

De acuerdo con el parte policial, los agentes que llegaron al lugar encontraron a la joven recostada en los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales. Una ambulancia constató el fallecimiento en el lugar. La Policía Científica confirmó luego que presentaba una herida de bala en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida.

El pedido de justicia

El crimen desató la indignación de familiares, amigos y vecinos, que durante el sábado cortaron la Ruta 3, a la altura del kilómetro 28 en Laferrere, para reclamar justicia. “Le hicieron una cama”, denunció su primo Fernando en declaraciones televisivas, quien aseguró que el supuesto homicida ya fue identificado y está prófugo.

“Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Le pidieron el auto por la aplicación porque la conocían y le hicieron la cama. Le robó el celular, no el auto, y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura, estaban pasados de droga”, expresó con dolor.

Candela hubiera cumplido 25 años el próximo 9 de septiembre. Sus allegados la describieron como una joven trabajadora, familiera y con muchos amigos.

La investigación

El caso está en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ordenó allanamientos en busca de sospechosos y la toma de declaraciones a testigos. Por la tarde continuaban las medidas judiciales para dar con el autor del crimen.

Mientras tanto, el recuerdo de Candela y el reclamo de justicia se transformaron en bandera de familiares y vecinos que insisten en que el asesinato no puede quedar impune.