Cayó un hombre con 12 celulares robados en una fiesta electrónica de Costanera Norte

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 6:30, cuando una joven denunció que había sentido un empujón y descubrió que su riñonera estaba abierta y su iPhone 16 Pro Max había desaparecido.

La víctima activó de inmediato la aplicación de rastreo y logró ubicar el dispositivo dentro del predio. Con esa información se acercó al personal de seguridad privada, que identificó a un sospechoso y lo retuvo hasta la llegada de la Policía de la Ciudad.

Durante la requisa, los oficiales encontraron en poder del hombre diez teléfonos iPhone de distintos modelos y colores, además de dos Motorola -un E13 azul y otro rosado- entre los que se hallaba el celular de la denunciante. Mientras se realizaba el procedimiento, otra mujer se presentó espontáneamente y reconoció uno de los aparatos secuestrados como propio.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, a cargo de Alejandra Alliaud, que ordenó la detención del imputado, la lectura de derechos y garantías y el secuestro de todos los elementos recuperados. La investigación continuará para identificar a más víctimas del robo en serie dentro del evento.