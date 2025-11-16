La jueza Julieta Makintach negó otra vez responsabilidad en el documental

Makintach apuntó directamente contra sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, a quienes acusó de haber mentido y de no haber actuado para evitar la caída del debate oral. “Ellos mintieron cuando la ironía era que yo mentía. Podrían haber evitado la nulidad del juicio”, afirmó.

Según la jueza suspendida, sus pares “solo se encargaron de descargar toda su responsabilidad” sobre ella. Como ejemplo, mencionó que ambos negaron haber conversado sobre la cámara que registró durante tres horas la primera audiencia y que llegó a transmitirse por YouTube, pese a que -según sostuvo- ese hecho quedó acreditado en la investigación interna. “Es una vergüenza”, añadió.

Makintach también reveló que, desde que estalló el escándalo a fines de mayo, no volvió a intercambiar palabra alguna con Savarino y Di Tomasso. “Nunca más hablé con ellos”, señaló.

En medio del proceso disciplinario que definirá su futuro en la Justicia bonaerense, prefirió no anticipar expectativas. “Vamos a esperar”, dijo sobre el fallo que se conocerá este martes a las 10 en el Anexo del Senado provincial.

La magistrada se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de su actividad docente en la Universidad Austral y enfrenta además una causa penal en la UFI N° 1 de San Isidro.