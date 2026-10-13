Balearon a un remisero para robarle el auto, pero escapó tras destrozar la moto de los ladrones

Así fue le violento intento de robo en Bernal Oeste, Quilmes, en plena madrugada. (Video: Infobae)

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando se activó una alarma vecinal. Los delincuentes comenzaron a correr y dispararon contra el remisero, que quedó momentáneamente atrapado porque la moto había quedado enganchada entre las ruedas traseras y el guardabarros del auto.

Después de unos segundos de tensión, el hombre aceleró y consiguió escapar en dirección a la avenida Los Quilmes. Uno de los atacantes intentó poner en marcha el vehículo de dos ruedas, pero no lo consiguió y lo abandonó sobre el asfalto.

El hecho ocurrió a una cuadra de la avenida Los Quilmes y a cinco del sector conocido como el Triángulo de Bernal. Hasta el mediodía del lunes, los sospechosos seguían prófugos y la víctima todavía no había acudido a la comisaría para formalizar la denuncia.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 7 departamental, conducida por la fiscal Ximena Santoro. La causa fue caratulada como tentativa de robo.