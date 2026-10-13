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Balearon a un remisero para robarle el auto, pero escapó tras destrozar la moto de los ladrones

El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima logró huir pese a los disparos y los asaltantes permanecen prófugos.

Un intento de robo terminó con una fuga desesperada y una moto destrozada en Bernal Oeste. Dos delincuentes armados interceptaron a un remisero para robarle el auto, pero el conductor logró escapar mientras le disparaban.

El episodio ocurrió cerca de las 5.35 de este lunes, sobre la calle Misiones al 1200, entre General Álvarez y Luis María Campos. Las cámaras de seguridad privadas de la cuadra captaron la secuencia completa, desde el momento en que los asaltantes se acercaron hasta la huida de la víctima.

Lejos de entregarse, el conductor puso marcha atrás mientras los atacantes lo apuntaban con sus armas. En la maniobra, arrastró la motocicleta hasta la esquina de Misiones y General Álvarez, en un intento por alejarse del lugar.

Así fue le violento intento de robo en Bernal Oeste, Quilmes, en plena madrugada. (Video: Infobae)

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando se activó una alarma vecinal. Los delincuentes comenzaron a correr y dispararon contra el remisero, que quedó momentáneamente atrapado porque la moto había quedado enganchada entre las ruedas traseras y el guardabarros del auto.

Después de unos segundos de tensión, el hombre aceleró y consiguió escapar en dirección a la avenida Los Quilmes. Uno de los atacantes intentó poner en marcha el vehículo de dos ruedas, pero no lo consiguió y lo abandonó sobre el asfalto.

El hecho ocurrió a una cuadra de la avenida Los Quilmes y a cinco del sector conocido como el Triángulo de Bernal. Hasta el mediodía del lunes, los sospechosos seguían prófugos y la víctima todavía no había acudido a la comisaría para formalizar la denuncia.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 7 departamental, conducida por la fiscal Ximena Santoro. La causa fue caratulada como tentativa de robo.

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