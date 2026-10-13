El joven de 20 años roció con nafta un auto y el playón de u,Tensión en Merlo: roció con nafta un auto e intentó incendiar una estación de servicio)}"\/>
El joven de 20 años roció con nafta un auto y el playón de u
El joven, de 20 años, arrojó combustible sobre un vehículo y el playón de una Shell en barrio Pompeya. Los empleados intervinieron con matafuegos, mientras que la Policía lo detuvo y solicitaron su internación.
Los empleados y clientes de una estación de servicio de Merlo vivieron momentos de tensión cuando un joven de 20 años arrojó nafta sobre un auto y los surtidores, e intentó provocar un incendio. El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Pompeya y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.
El hecho sucedió alrededor de las 14.30 en una estación de servicio Shell ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5145. Según las imágenes, el sospechoso se acercó a uno de los playeros y le pidió que le cargara combustible en un bidón. Sin embargo, una vez que obtuvo la nafta, comenzó a derramarla sobre el playón y un auto gris que estaba junto a uno de los surtidores. También roció al propietario del vehículo, que en ese momento contaba dinero sobre el capó.
Luego, el joven abrió la puerta del conductor y se sentó al volante. Mientras tanto, una mujer que estaba en el asiento del acompañante salió corriendo del auto. Después, el sospechoso volvió a bajar, tomó la manguera de combustible de uno de los surtidores y regresó al vehículo, donde revisó sus pertenencias, presuntamente en busca de algún elemento para iniciar el fuego.
Ante el peligro, los empleados de la estación se acercaron con matafuegos y lograron controlar la situación, evitando que el episodio terminara en un incendio de mayores dimensiones. La presencia de combustible en el playón y sobre el vehículo representaba un riesgo para los trabajadores, los clientes y el propio sospechoso.
Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron al lugar y redujeron al joven, que quedó aprehendido. También intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.
La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de ilícito y quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.
Además, de acuerdo con la información oficial, se iniciaron los trámites para solicitar la internación del joven por problemas de salud mental. Hasta el momento, no se informó si la medida llegó a concretarse.
comentar