Tensión en Merlo: roció con nafta un auto e intentó incendiar una estación de servicio

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron al lugar y redujeron al joven, que quedó aprehendido. También intervino personal del Destacamento Barrio Pompeya.

La causa fue caratulada inicialmente como averiguación de ilícito y quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento policial.

Además, de acuerdo con la información oficial, se iniciaron los trámites para solicitar la internación del joven por problemas de salud mental. Hasta el momento, no se informó si la medida llegó a concretarse.