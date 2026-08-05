Buscan a una chica de 15 años desaparecida tras ir a verse con un joven que conoció en las redes

Según indicó la familia, antes de desaparecer, Sofía había entablado contacto con una persona a través de las redes sociales.

Al momento de su desaparición, vestía una campera de colores gris y rosa, una pollera gris y llevaba una mochila de tono claro.

La causa es investigada por la UFI N.º 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con la participación de efectivos de la Sub DDI Ensenada y la DDI La Plata.

Tras la denuncia, las autoridades dispusieron la activación del Alerta Sofía, el mecanismo nacional utilizado para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existe la posibilidad de que estén expuestos a una situación de riesgo.

Los investigadores trabajan para reconstruir el recorrido realizado por la adolescente y establecer la identidad del joven que aparece junto a ella en los registros fílmicos aportados por vecinos.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, la familia pidió la colaboración de la comunidad. Cualquier dato que pueda resultar útil para encontrar a Sofía debe ser informado al 911 o a los teléfonos 221 495-9578 (Cristian, padre) y 221 534-9467 (Carina, madre).