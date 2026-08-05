Buscan a una chica de 15 años desaparecida tras ir a verse con un joven que conoció en las redes

Sofía Filpe desapareció el martes por la noche luego de salir de su casa en Ensenada. Se activó el Alerta Sofía y la Justicia investiga su paradero mientras continúa el operativo de búsqueda.
Sofía Filpe, una joven de 15 años, es intensamente buscada desde la noche del martes, cuando se ausentó de su domicilio en Ensenada luego de salir, presuntamente, para encontrarse con una persona que había conocido mediante redes sociales. Ante la situación, se activó el Alerta Sofía.
De acuerdo con el relato de sus familiares, la adolescente dejó su casa, ubicada en la intersección de las calles 127 y 35, cerca de las 21:50, para reunirse con un joven con quien mantenía conversaciones por Instagram, aunque nunca lo había visto personalmente.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que Sofía salió de su vivienda con su teléfono celular encendido. Desde entonces, no volvió a contactarse con sus seres queridos y tampoco responde llamadas ni mensajes, lo que llevó a la presentación de una denuncia por averiguación de paradero.
Además, las imágenes muestran a la menor caminando junto a otro joven. “Salió de casa cerca de las diez de la noche, se encontró con un muchacho y ambos se fueron caminando. Todo quedó registrado por las cámaras del barrio. Ella nunca suele salir sola, por eso estamos muy preocupados”, señaló Cristian, su padre, en declaraciones al diario El Día.
Según indicó la familia, antes de desaparecer, Sofía había entablado contacto con una persona a través de las redes sociales.
Al momento de su desaparición, vestía una campera de colores gris y rosa, una pollera gris y llevaba una mochila de tono claro.
La causa es investigada por la UFI N.º 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con la participación de efectivos de la Sub DDI Ensenada y la DDI La Plata.
Tras la denuncia, las autoridades dispusieron la activación del Alerta Sofía, el mecanismo nacional utilizado para localizar a niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando existe la posibilidad de que estén expuestos a una situación de riesgo.
Los investigadores trabajan para reconstruir el recorrido realizado por la adolescente y establecer la identidad del joven que aparece junto a ella en los registros fílmicos aportados por vecinos.
Mientras continúa el operativo de búsqueda, la familia pidió la colaboración de la comunidad. Cualquier dato que pueda resultar útil para encontrar a Sofía debe ser informado al 911 o a los teléfonos 221 495-9578 (Cristian, padre) y 221 534-9467 (Carina, madre).
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