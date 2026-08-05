Se escapó un acusado de abuso sexual antes de entrar a una cárcel y lanzaron un operativo cerrojo

Para ampliar las posibilidades de encontrarlo, la Policía de Corrientes difundió una fotografía reciente del acusado y pidió la colaboración de la población. Las autoridades solicitaron que cualquier dato sobre su paradero sea informado a la Comisaría Distrito Primera de Monte Caseros, al teléfono 3794-388810, a la dependencia policial más cercana o a las líneas 911 y 101. También remarcaron que, por su nivel de peligrosidad, ningún vecino debe intentar detenerlo por sus propios medios.