Captaron a un conductor en Panamericana con el auto destrozado y el capó levantado

El vehículo circulaba por el Ramal Pilar con la trompa destruida mientras el conductor avanzaba por el carril derecho hacia el peaje
Un conductor fue captado mientras circulaba por la Autopista Panamericana con un Alfa Romeo rojo que tenía la trompa completamente destruida y el capó levantado, una situación que prácticamente le impedía tener visibilidad hacia adelante.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en el Ramal Pilar, a la altura del kilómetro 35, en la zona de Tortuguitas. Varios usuarios registraron imágenes del vehículo y las difundieron en redes sociales.
En el video se observa al automóvil avanzar durante varios metros por el carril derecho de la autopista. El capó se encontraba levantado sobre el parabrisas, mientras que la parte delantera había sufrido importantes daños.
Las imágenes también muestran al conductor con la cabeza muy cerca del volante mientras continúa la marcha en dirección a la zona del peaje. Hasta el momento, no se conocieron mayores detalles sobre el episodio ni se informó oficialmente si hubo personas heridas.
Aunque todavía no existe información oficial sobre el origen de los daños, el vehículo habría quedado en esas condiciones como consecuencia de un choque ocurrido previamente.
La situación fue reportada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que analiza el material difundido en redes sociales para intentar identificar al conductor y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.
En caso de confirmarse una conducción en esas condiciones, el automovilista podría afrontar sanciones por una maniobra considerada peligrosa, debido al riesgo que implicaba circular con la visibilidad prácticamente bloqueada en una de las autopistas más transitadas del área metropolitana.
La investigación buscará establecer qué ocurrió antes de que el vehículo fuera registrado en la Panamericana y si existió un choque previo. Por el momento, no se informaron nuevas precisiones sobre el conductor ni sobre el estado del automóvil.
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