Captaron a un conductor en Panamericana con el auto destrozado y el capó levantado

Aunque todavía no existe información oficial sobre el origen de los daños, el vehículo habría quedado en esas condiciones como consecuencia de un choque ocurrido previamente.

La situación fue reportada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que analiza el material difundido en redes sociales para intentar identificar al conductor y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En caso de confirmarse una conducción en esas condiciones, el automovilista podría afrontar sanciones por una maniobra considerada peligrosa, debido al riesgo que implicaba circular con la visibilidad prácticamente bloqueada en una de las autopistas más transitadas del área metropolitana.

La investigación buscará establecer qué ocurrió antes de que el vehículo fuera registrado en la Panamericana y si existió un choque previo. Por el momento, no se informaron nuevas precisiones sobre el conductor ni sobre el estado del automóvil.