Caso Cecilia Strzyzowski: pidieron que los Sena sean declarados culpables

El equipo fiscal como la querella, a cargo del abogado Gustavo Briend, solicitó que todos los acusados sean encontrados culpables por el jurado popular por el episodio ocurrido el 2 de junio de 2023.

Los acusados son César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Griselda Reinoso Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

La fiscalía está conformada por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

Declaraciones de los imputados

Emerenciano Sena, líder piquetero y procesado como partícipe primario del homicidio, fue el primero en declarar. Contó detalles de su vida antes de ser detenido y negó cualquier vínculo con el crimen.

Luego fue el turno de Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados de encubrimiento. Todos intentaron despegarse del femicidio, pero Melgarejo fue más allá: relató que en el campo de los Sena encontró rastros de fuego y que César Sena y Gustavo Obregón le pidieron una pala, un dato que podría ser clave para la causa.

La última en declarar fue Marcela Acuña, procesada también como partícipe primaria. Buscó desligar a su expareja Emerenciano y apuntó directamente contra su hijo, César Sena, a quien responsabilizó como autor del crimen.

Qué dijeron desde la defensa

Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, expresó que “no tenemos la certeza” de que su cliente haya sido el autor del crimen. Y agregó: “que la Justicia no pudo comprobar el crimen”.

Celeste Ojeda, defensora de Marcela Acuña, una de las acusadas por el femicidio, sostuvo que su clienta encubrió el crimen. "Se trató de un encubrimiento agravado", afirmó la abogada durante los alegatos de clausura.

También sostuvo hoy que "no hubo plan para matar" a la víctima. "No tiene lógica, nadie se esperaba que esto pase", consideró la representante legal de la madre de César Sena.

Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, solicitó al jurado popular que no lo declare culpable en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski al sostener que “no existe ni una sola prueba” contra su cliente.

La joven fue asesinada en junio de 2023 y, a más de un año del crimen, su cuerpo todavía no fue hallado. Las defensas insisten en que la ausencia del cuerpo impide un análisis completo, la querella y la fiscalía remarcaron que las pruebas ya son contundentes y apuntan a la responsabilidad de cada uno de los involucrados.