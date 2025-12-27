Muerte en la Villa 20: un oficial de la Policía de la Ciudad fue pasado a disponibilidad

La decisión fue adoptada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos” y mientras avanza el sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.

Investigación de la Policía de la Ciudad

La pesquisa interna quedó a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

El episodio se originó a partir de un llamado al 911 realizado por una mujer que denunció que personas en estado de ebriedad arrojaban objetos contra su vivienda. En paralelo, se recibieron otros dos alertas por un enfrentamiento entre grupos en la zona de Chilavert y Araujo, dentro de la Villa 20.

Ante esa situación, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación acudió al lugar y solicitó el cese de los disturbios. Según el parte oficial, los efectivos fueron atacados por los protagonistas del enfrentamiento, quienes arrojaron piedras y botellas. Como consecuencia, tres policías resultaron heridos y se requirió la presencia de móviles de la Comisaría Vecinal 8A.

Enfrentamiento filmado

El enfrentamiento quedó registrado en filmaciones realizadas por testigos con teléfonos celulares. En uno de los videos se observa a González forcejeando con los uniformados hasta que, en medio del operativo, cae al suelo.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el hombre fue asistido por personal del SAME por una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento. Las causas del deceso aún son materia de investigación y se aguardan los resultados de la autopsia.

Durante el procedimiento fueron detenidas tres personas -dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42- que recuperaron la libertad horas después. En paralelo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 ordenó iniciar actuaciones con la Policía Federal y solicitó a la Policía de la Ciudad la entrega de cámaras, teléfonos celulares y elementos antidisturbios utilizados durante el operativo, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.