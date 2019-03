El Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de San Martín aplicó la pena más baja a Pachelo (de 42 años) por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, aunque, a pesar de ser una pena excarcelable, seguirá preso por otras dos causas: el homicidio de María Marta García Belsunce y una serie de robos cometidos en abril de 2018 en el country Tortugas de Pilar.

Por el mismo delito que Pachelo también fueron condenados ayer el relacionista público Javier Burgos a 4 años y 4 meses de prisión, Diego Stamati a 4 y 2 y José Claudio Madalinsky y Nicolás Ezequiel Paniagua a 4 cada uno. Mientras que la pena más alta, de 4 años y seis meses, se le aplicó al empresario y fisicoculturista Florio Javier Lenartowicz, a quien le atribuyeron la infracción al artículo 10 de la Ley de Drogas que reprime a quien “facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes”.

En tanto, la ex modelo y diseñadora rusa Marina Sokolova (novia de Lenartowicz) y Federico Landoni resultaron absueltos, recuperando la libertad.

El abogado Carlos Broitman, defensor de Lenartowicz, Burgos y Sokolova, se mostró satisfecho con el veredicto del Tribunal y adelantó que pedirá la excarcelación de los primeros dos, por considerar que ya cumplieron en prisión los dos tercios de las penas que recibieron.

ADEMÁS:

Además, el letrado dijo que también apelará el fallo por considerar que el Tribunal le aplicó a sus defendidos delitos por los que “no fueron indagados, procesados ni enjuiciados”.

Es que en los alegatos, el fiscal general Marcelo García Berro había pedido penas más altas para todos -excepto para Sokolova y Landoni- por una figura más grave como la de “tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haber sido desplegado de manera organizada junto a más de tres personas”.

Además, el abogado defensor indicó que se ordenó extraer declaraciones vertidas en el debate para investigar a tres policías que intervinieron en la investigación por el presunto delito de “falso testimonio”.

En la instrucción de la causa, el fiscal federal de Morón Sebastián Basso y su colega Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), sostuvieron que Pachelo “se ocupaba exclusivamente de la venta directa al consumidor” dentro de una de las denominadas Florio Fest, que eran fiestas VIP del tipo after hour que se organizaban en quintas del Gran Buenos Aires.

Además, no estaba en la mira de la investigación hasta que fue detenido en el procedimiento del 20 de diciembre de 2015 en una quinta situada sobre la ruta 28 del partido de General Rodríguez, donde se llevaba a cabo una de esas fiestas.

En el operativo, personal de la Policía Federal Argentina detuvo Pachelo con bolsas tipo Ziploc que contenían 111 pastillas de éxtasis: 21 de color verde, 74 rosas, 14 azules con el logo de una paloma y dos rojas con una marca ilegible en uno de los tres gazebos donde se vendían drogas. También tenía un cilindro plástico con cocaína, que luego aclaró era para consumo personal, y la suma de 5.200 pesos.

Pero además, uno de los agentes encubiertos declaró que el propio Pachelo se le acercó y le vendió “una pastilla verde agua claro” por “200 pesos”.

Si bien estuvo seis meses detenido, luego fue excarcelado bajo fianza, y en su indagatoria sostuvo que no estaba en la fiesta como “dealer”, que las pastillas no le pertenecían y que la supuesta venta al agente encubierto no quedó registrada ni en audio ni en cámara oculta.