Tragedia en Pilar: un muerto tras un incendio en el Parque Industrial

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El trabajo de los bomberos

Una vez sofocado el foco principal, los equipos continuaron con tareas de enfriamiento sobre los tanques de almacenamiento de aceite, gasoil y nafta para evitar una eventual propagación o nuevas explosiones.

La planta afectada desarrolla actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de combustibles, además del transporte y regeneración de hidrocarburos, lo que incrementó la complejidad del operativo.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer las condiciones en las que se produjo el episodio que derivó en una víctima fatal y reavivó la preocupación por la seguridad en áreas industriales con materiales peligrosos.