Caso Loan Peña: desestimaron la hipótesis narco

Pozzer Penzo resolvió archivar uno de los expedientes vinculados al caso Loan, llamada “hipótesis narco” al no encontrar elementos que acrediten un ilícito penal, ni conexión alguna entre ambas causas.

“No se comprobó ilícito penal alguno para la competitividad de la información obrante en la causa donde se investiga la desaparición de menor de edad por posible sustracción de menores calificada por la edad, menor de diez años ”, sostuvo la magistrada al desestimar cualquier vínculo entre los implicados en la causa narco y el caso Loan.

Esa línea de investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Gustavo Vera a partir de una información proporcionada por Nicolás Soria, conocido como “El Americano” hoy detenido.

La hipótesis narco de Vera sostenía que Loan podría haber sido secuestrado como parte de un presunto “intercambio” para beneficiar judicialmente a Melanie y Lautaro López, involucrados en una causa por narcotráfico.

Sin embargo, el fallo judicial señala que el expediente de Soria (FCT 2157/2025) fue analizado junto con el 2498/2024 y que se determinó su archivo por falta de pruebas.

Falsos asesores de la Fundación Lucio Dupuy

En la misma dirección, Pozzer Penzo decidió elevar a juicio la causa que involucra a las diez personas que se hicieron pasar por asesores de la Fundación Lucio Dupuy. Los imputados enfrentarán cargos por” retención ilegítima de menores, manipulación de testimonios para obstruir la búsqueda del menor y defraudación a la administración pública”.

Según los fiscales, los imputados actuaron de manera coordinada con el objetivo de frustrar el avance de la investigación sobre la desaparición de Loan. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria (“El Americano”); los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

"El Americano" y Tim Ballard

“El Americano” es el único detenido en esta causa secundaria. Está alojado en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, se presentaba como ex agente del FBI y aparece vinculado a la fundación OUR, de otro estadounidense ex agente de la CIA, Tim Ballard, acusado de seis casos de violación y abuso sexual, fraude económico y de inventar casos de pedofilia y red de tratas que supuestamente desbarató.

La principal hipótesis que lleva adelante la jueza indaga sobre la posibilidad de que Loan haya sido víctima de un accidente que luego derivó en la sustracción, ocultamiento y traslado fuera del lugar donde se lo vio por última vez.

Por su parte, la Cámara Federal ratificó el procesamiento de los imputados, aunque descree de la hipótesis del accidente y sostiene que “la decisión de sustraer a un menor estuvo dada desde antes entre los intervinientes” por lo que “la decisión de que ese menor fuese Loan, debió darse durante el desarrollo del almuerzo".