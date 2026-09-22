Caso Loan Peña: hoy declaran cuatro testigos y hay expectativa por sus testimonios

Axon también deberá responder sobre el episodio de los dos teléfonos celulares encontrados en un cesto de basura. Los aparatos habían sido descartados semanas después de la desaparición y posteriormente fueron encontrados por un vecino. Además, podría referirse a la actuación del ex comisario Walter Maciel y a los controles que, según su relato, realizaban policías en el hospital durante las guardias nocturnas.

Una versión diferente sobre Caillava

También declarará Deisy Leonela Ávalos, una vecina que aquella noche estaba en la guardia del hospital junto a su hija, que tenía fiebre.

Su testimonio será importante para contrastar lo ocurrido con Caillava. Mientras la enfermera aseguró que la ex funcionaria tenía una crisis de tos, Ávalos sostuvo que permaneció entre 15 y 20 minutos en el pasillo y no la escuchó toser.

La mujer también afirmó que cuando llegó vio a Carlos Pérez dentro de su camioneta, con la ventanilla baja, mientras Caillava permanecía dentro del hospital.

Otro de los testimonios será el de Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes e integrante de la Sección K9. La mujer participó de los rastrillajes del 14 de junio junto a Kira, una perra entrenada para el rastreo de personas.

Alegre deberá reconstruir cómo fue el operativo en el que se siguió un rastro hasta un sector del campo y, posteriormente, el procedimiento realizado después del hallazgo de la zapatilla de Loan.

Según su relato previo, al dirigirse al lugar se cruzaron con Laudelina Peña, quien les habría dicho: “Allá está la zapatilla que yo encontré”. Sin embargo, al llegar, Walter Maciel aseguró que había sido él quien había encontrado el calzado.

También declara Paula Bernini

La última testigo de la jornada será la periodista Paula Bernini, quien permaneció durante 59 días en 9 de Julio cubriendo la desaparición de Loan para TN.

Durante esos días tuvo contacto con varios de los protagonistas del caso, entre ellos Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña, además de Camila Núñez, Macarena Peña y Catalina Peña.

Su declaración también estará vinculada con la posterior aparición de Nicolás Soria, conocido como “El Yanqui” o “El Americano”, y otras personas que decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy.

Según lo aportado por la Fiscalía, Bernini deberá referirse a las intervenciones de ese grupo y a las declaraciones de distintos protagonistas durante los días posteriores a la desaparición.

La jornada de este martes forma parte de una nueva etapa del juicio oral que se desarrolla en Corrientes. El miércoles 23 será el turno de otros cinco testigos, entre ellos integrantes de la Policía Federal.