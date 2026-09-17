Caso Loan Peña: un bombero complicó a Antonio Benítez

Por su parte, Brisa de los Ángeles Contreras, vecina de la familia, resaltó que el sábado 15 de junio aproximadamente entre las 14:30 y las 15:00, pasó frente a la casa de Caillava y observó a una persona mientras lavaba la camioneta blanca 4x4 perteneciente al matrimonio. Además, aportó otro dato clave: la persona higienizó particularmente la parte de las ruedas delanteras.

Una situación que le llamó la atención fue haberse enterado de que Pérez y Caillava habían viajado a Corrientes en medio de los rastrillajes para dar con el paradero de Loan.

Otros testimonios

Martín Antonio Robledo, enfermero del Hospital de 9 de Julio, declaró que el 13 de junio estaba de guardia y que alrededor de las 19:15 fue en ambulancia hasta la casa de Catalina para colaborar con la búsqueda, donde vio a Caillava con "tos".

Luego retornó al nosocomio, aproximadamente a las 22:15, y fue relevado por su compañera Alicia Axon. Según relató, posteriormente supo por la propia enfermera que Pérez y Caillava habían concurrido esa noche al centro de salud, cerca de las 23, por una consulta médica.

En tanto, Diego Axel Luque recordó que el día del extravío del pequeño de 5 años mantuvo contacto por WhatsApp con Antonio Benítez, quien aproximadamente a las 18:30 le dijo que Loan se había perdido y que lo estaban buscando.

Al día siguiente Luque participó de la búsqueda a caballo en el denominado campo del Griego. También contó que allí le informaron sobre el hallazgo de una huella, aunque aclaró que él personalmente no llegó a verla.

Futuras declaraciones

El martes 22 de septiembre comparecerán ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco: Yamila Cándida Alegre, Alicia Esther Axon, Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos.

Mientras que el miércoles 23 será el turno de Johanna Méndez, Dalma Yamila Benítez, Carlos Fuentes, Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte.