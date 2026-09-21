Caso Loan Peña: quiénes declaran esta semana en el juicio por la desaparición del niño

El juicio oral en Corrientes continuará este martes y miércoles con nuevos testimonios, después de la declaración del bombero José Manuel Ojeda sobre Antonio Benítez.
El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continuará este martes con las declaraciones de Yamila Cándida Alegre, Alicia Esther Axon, Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos, mientras que el miércoles será el turno de cinco testigos, todos ellos citados en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrollan las audiencias.
La nueva etapa de testimonios se produce después de la declaración del bombero José Manuel Ojeda, quien afirmó haber visto a Antonio Benítez “sin remera” y “transpirado” el día que Loan fue visto por última vez. Su testimonio fue considerado de importancia durante la última audiencia.
Este martes declararán Yamila Cándida Alegre, policía de Corrientes; Alicia Esther Axon, enfermera que atendió a María Victoria Caillava; la periodista Paula Bernini; y Deisy Leonela Ávalos, vecina de 9 de Julio que vio a la acusada Laudelina Peña en el hospital.
El miércoles 23 de septiembre, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, se presentarán Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte.
Durante su declaración, Ojeda recordó que al arribar a la casa ubicada en el paraje El Algarrobal conversó con María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez. Según relató, ambos le dijeron que Loan “se había perdido cuando fue a buscar naranjas”.
Por la desaparición del niño están sindicados la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez.
El niño desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en un naranjal, en el marco de las circunstancias que son investigadas durante el juicio oral.
Además, hay otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
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