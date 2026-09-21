Caso Loan Peña: quiénes declaran esta semana en el juicio por la desaparición del niño

Durante su declaración, Ojeda recordó que al arribar a la casa ubicada en el paraje El Algarrobal conversó con María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez. Según relató, ambos le dijeron que Loan “se había perdido cuando fue a buscar naranjas”.

Sigue el juicio por Loan Peña.

Por la desaparición del niño están sindicados la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez.

El niño desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en un naranjal, en el marco de las circunstancias que son investigadas durante el juicio oral.

Además, hay otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.