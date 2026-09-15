Caso Loan Peña: Laudelina rechazó el careo con Maciel y el excomisario seguirá declarando

Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes, por cuyo caso se desarrolla el juicio contra los acusados.

Las acusaciones de Maciel

Durante su primera declaración ante el tribunal, Maciel habló durante varias horas y sostuvo una fuerte acusación contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

El excomisario afirmó que Loan fue atropellado y posteriormente levantado y ocultado, y aseguró que los tres mencionados son los responsables directos del hecho.“No tengo ninguna duda de lo que pasó”, sostuvo Maciel durante su exposición.

Walter Maciel, ex comisario de 9 de Julio, continuará este miércoles con su declaración en el juicio por la desaparición de Loan.

Además, apuntó contra Laudelina por considerar que mintió, pidió perdón a la mamá de Loan y reconstruyó las tareas que realizó durante la investigación.

La defensa de Laudelina había planteado la posibilidad de un careo, pero finalmente decidió no participar. La abogada Mónica Chirivín cuestionó que se realizara mientras Maciel todavía tiene pendiente completar su declaración.

En ese sentido, Vallejos había señalado que el careo puede realizarse en otro momento, siempre que sea solicitado y autorizado por el tribunal. Según explicó, puede concretarse varios días después de una declaración.

El abogado también remarcó que Maciel no tiene inconvenientes en participar del procedimiento y sostuvo que cada defensa tiene derecho a definir su propia estrategia.

Por otra parte, Vallejos afirmó que Maciel continúa teniendo el cargo de comisario, debido a que no existe una sentencia firme en su contra y rige el principio de presunción de inocencia.