Caso Loan Peña: Laudelina rechazó el careo con Maciel y el excomisario seguirá declarando

La defensa de Laudelina Peña decidió no participar del enfrentamiento con Walter Maciel. El excomisario continuará este miércoles con su declaración ante el tribunal.
Laudelina Peña rechazó realizar un careo con Walter Maciel en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, en un nuevo cruce entre dos de los principales protagonistas de la causa que se lleva adelante en Corrientes.
Pese a la negativa, el ex comisario de 9 de Julio continuará este miércoles con la declaración que comenzó el jueves 10 de septiembre. Su abogado, Richard Vallejos, explicó que la intención es completar algunos puntos que quedaron pendientes durante su primera exposición.
La nueva jornada del debate oral se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes y tendrá además las declaraciones de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda. En cambio, las presentaciones previstas de la periodista Paula Bernini y la vecina Deisy Leonela Ávalos fueron dejadas sin efecto, según fuentes del caso.
El jueves 17 de septiembre, en tanto, está previsto que declaren Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.
Durante su primera declaración ante el tribunal, Maciel habló durante varias horas y sostuvo una fuerte acusación contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.
El excomisario afirmó que Loan fue atropellado y posteriormente levantado y ocultado, y aseguró que los tres mencionados son los responsables directos del hecho.“No tengo ninguna duda de lo que pasó”, sostuvo Maciel durante su exposición.
Además, apuntó contra Laudelina por considerar que mintió, pidió perdón a la mamá de Loan y reconstruyó las tareas que realizó durante la investigación.
La defensa de Laudelina había planteado la posibilidad de un careo, pero finalmente decidió no participar. La abogada Mónica Chirivín cuestionó que se realizara mientras Maciel todavía tiene pendiente completar su declaración.
En ese sentido, Vallejos había señalado que el careo puede realizarse en otro momento, siempre que sea solicitado y autorizado por el tribunal. Según explicó, puede concretarse varios días después de una declaración.
El abogado también remarcó que Maciel no tiene inconvenientes en participar del procedimiento y sostuvo que cada defensa tiene derecho a definir su propia estrategia.
Por otra parte, Vallejos afirmó que Maciel continúa teniendo el cargo de comisario, debido a que no existe una sentencia firme en su contra y rige el principio de presunción de inocencia.