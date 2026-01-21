Cayó una "viuda negra" en Villa Urquiza: la atraparon por un error clave tras una cita por app

Detuvieron en Villa Urquiza a una viuda negra por un robo tras concretar una cita por una reconocida app. Los efectivos secuestraron entre varias cosas sedantes que usaba para cometer los delitos.
Una mujer fue detenida en el barrio porteño de Villa Urquiza acusada de haber cometido un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, ocurrido en junio del año pasado. La investigación avanzó luego de que peritos encontraran huellas dactilares de la sospechosa en la escena del hecho, un error clave que permitió su identificación.
La aprehensión fue realizada por efectivos de la División Investigaciones Comunales 11 en un departamento ubicado sobre la calle Valdenegro al 3400. Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, una cámara fotográfica, tres remeras y dos sedantes, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
El hecho que originó la causa se remonta al 1 de junio de 2025, cuando un hombre llevó a su vivienda de la calle Nogoyá al 2400 a una mujer que había conocido a través de una aplicación de citas. Según consta en la denuncia, compartieron bebidas alcohólicas hasta que la víctima perdió el conocimiento. Al despertar, constató que la mujer ya no se encontraba en el lugar y que le habían sustraído varias pertenencias.
En el domicilio intervino personal de la Superintendencia de Policía Científica, que levantó rastros dactilares en copas de vidrio y en dos latas de energizantes. Esas huellas resultaron determinantes para avanzar en la pesquisa y dar con la identidad de la sospechosa.
Con los datos reunidos, los investigadores lograron ubicarla en una vivienda de Villa Urquiza y concretaron su detención. Tras el procedimiento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 dispuso la imputación por el delito de robo en poblado y en banda y el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.
comentar