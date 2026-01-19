Video: robaron una moto en San Clemente y se estrellaron contra una estación de servicio

El impactante episodio tuvo lugar cuando un hombre que pasaba sus vacaciones en la localidad balnearia fue víctima de dos delincuentes que le robaron su moto Dominar 400cc, estacionada en el interior de la casa en la que se hospedaba.

Embed - En San Clemente, robaron una moto, intentaron escapar, pero chocaron contra una vidriera y los detuvieron

La Policía fue alertada de que la moto estaba circulando por la zona y desplegó un operativo. Enseguida localizó el rodado en una estación de servicio ubicada entre las avenidas San Martín y Naval. Cuando los delincuentes advirtieron la presencia de los efectivos, intentaron huir a bordo de la moto. Sin embargo, perdieron el control y chocaron contra la vidriera de la estación de servicio, que se hizo trizas.

Los jóvenes comenzaron a correr para darse a la fuga y los pocos metros fueron detenidos por los oficiales. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron diversos elementos de valor para la investigación. Entre ellos, guantes y herramientas de mano.

image

El joven de 18 años permanece detenido en la dependencia policial, mientras que la adolescente de 15 fue notificada por el delito de encubrimiento pero fue liberada poco después. Se logró establecer que los jóvenes tienen un amplio prontuario delictivo y estarían involucrados en otros robos que ocurrieron recientemente en la zona.

La moto fue devuelta a su propietario por disposición de la Justicia. En simultáneo, la investigación continúa avanzando bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal.