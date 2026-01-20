Procesaron a tres acusados por el triple crimen de Florencio Varela

Aquel 19 de septiembre, Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutierrez (15), salieron de su casa de Ciudad Evita y nunca regresaron. Las cámaras captaron el momento en que las jóvenes subieron a una Chevrolet Tracker blanca, que luego se comprobó que había sido robada de una concesionaria, y que fue hallada al día siguiente incendiada.

triple Bernabé Jesús Mallón, Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta fueron procesados por el triple crimen de Florencio Varela.

Con el avance de las investigaciones se estableció que las víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad y luego encontradas sin vida, enterradas en una casa de Villa Vatteone.

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Morón, reveló en su expediente que los crímenes fueron cometidos con alevosía, ensañamiento y premeditación.

En cuanto al nuevo acusado de la causa, Bernabé Jesús Mallón, que ya contaba con antecedentes penales, habría tenido un rol clave dentro de la organización, donde era conocido como "El Tío". Se sospecha que encubría actividades de venta de drogas bajo la fachada de un comercio de bazar.

Además, Junto a él, fueron procesados Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta. Mujica, habría ordenado borrar el contenido del celular de su pareja para eliminar pruebas, mientras que Zavaleta habría intentado deshacerse de documentos y registros que lo comprometían.

La investigación apunta a que Alex Ydone y Florencia Milagros Ibarra tuvieron una reunión clave con Mallón en un restaurante de Avellaneda antes de los hechos, lo que refuerza la hipótesis de una organización con roles bien definidos.

El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez procesó a Mujica, Zavaleta y Mallón por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, y porhomicidio agravado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y criminis causae, en concurso real.