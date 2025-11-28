Los colectivos volverán a llevar la frase "Las Islas Malvinas son Argentinas"

Según indicaron desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) del parlamento porteño en un comunicado, la nueva norma determina que “todas las unidades del transporte público automotor porteño deberán incorporar la leyenda en un lugar visible, con especificaciones de formato y tipografía que establecerá la autoridad de aplicación”.

El proyecto fue elaborado por el legislador de UxP Andrés La Blunda, quien señaló que la presencia de la leyenda en los medios de transporte constituye “un recordatorio cotidiano de nuestra reivindicación soberana” que debe sostenerse de manera uniforme en todo el país.

Durante el debate, se recordó que la Ley Nacional 27.023 invitó expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a esta política de señalización soberana, poniendo especial énfasis en el transporte subterráneo.

También se mencionó que las 34 líneas de colectivos transferidas al ámbito porteño ya incorporaban la leyenda con anterioridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresLaBlunda/status/1994397084288512229&partner=&hide_thread=false Las Malvinas fueron, son y serán argentinas



Se aprobó nuestro proyecto para que la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas” esté en todos los colectivos de la Ciudad, adhiriendo a la Ley 27.023



La Ciudad tiene que estar a la altura de su historia, de sus ex… pic.twitter.com/npbkUyxa6q — Andrés La Blunda (@AndresLaBlunda) November 28, 2025

La polémica por la remoción de la insignia

En 2024, a partir del pasaje de la administración de los colectivos a las provincias y al distrito federal que estableció el Gobierno Nacional por la quita de los subsidios al transporte, el gobierno porteño inició un plan de modernización para las líneas de colectivos, que incluyó como primera medida el repintado de todas las unidades al color azul.

A partir de la iniciativa, varios usuarios en redes sociales remarcaron que tras el repintado no se había vuelto a poner la consigna malvinera en los colectivos, lo que despertó la queja y la demanda de varias personas, que destacaron que las estampas deben ser puestas por cumplimiento de la ley nacional. Recién este año se trató en la Legislatura la versión local de la norma.