Desafectaron a diez penitenciarios por denuncias de torturas y abusos

De acuerdo con la acusación, el personal penitenciario ingresó a uno de los pabellones luego de una pelea menor entre dos internas. Durante el operativo, habrían utilizado gas pimienta en espacios cerrados y bloqueado las vías de salida de las detenidas.

La presentación judicial sostiene además que las mujeres fueron obligadas a desnudarse frente a efectivos masculinos. Ante la resistencia de algunas internas, se habrían producido agresiones físicas que derivaron en graves lesiones.

El escrito detalla que varias detenidas fueron sometidas a golpizas y que algunas habrían sufrido prácticas de asfixia mediante la inmersión de sus cabezas en piletones con agua. Además, la denuncia señala que al menos dos mujeres fueron víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en dependencias del sector educativo del penal.

La Comisión Provincial por la Memoria también denunció presuntas maniobras de encubrimiento posteriores, entre ellas el traslado de tres denunciantes a otras unidades penitenciarias y la destrucción de pertenencias personales. Mientras la auditoría de Asuntos Internos mantiene abiertos los sumarios administrativos, el fiscal Álvaro Garganta avanza con pericias médicas y otras medidas de prueba para determinar responsabilidades y esclarecer la gravedad de los hechos denunciados.