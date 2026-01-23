Compró un ventilador por internet y lo quisieron secuestrar: saltó de un auto en marcha

Según el relato de la víctima, el contacto con los supuestos vendedores fue para adquirir un ventilador de pie. El encuentro se pactó en la zona de Nueva Córdoba, más precisamente en inmediaciones de Plaza España. Al llegar al lugar, los agresores le indicaron que el producto se encontraba dentro de un automóvil, un Peugeot 208, y lo invitaron a subir para revisarlo. Sin embargo, todo era una trampa.

Apenas el joven ingresó al vehículo, el conductor inició la marcha y comenzó a recorrer distintos puntos de la ciudad. “Pasé para verlo y ahí el auto empezó a andar, empezó a dar vueltas”, relató la víctima en diálogo con medios locales. Con el correr de los minutos, la situación se tornó cada vez más inquietante. “Cuando me di cuenta del tiempo y por dónde estaba, ya estaba cerca de Plaza de las Américas. Ahí quise bajarme”, explicó.

Lejos de detenerse, los delincuentes intensificaron la violencia. Según denunció el joven, le arrebataron el teléfono celular mientras tenía abierta una billetera virtual y se transfirieron dinero a sus propias cuentas. Además, lo amenazaban mientras se alejaban del punto de encuentro. “Me decían ‘no sabés dónde te estás metiendo’ y me estaban llevando a un lugar que no conocía. No sabía qué podía pasar”, sostuvo.

Decidió tirarse del auto en marcha

Ante el temor por su integridad física, el joven tomó una decisión extrema. Cuando intentó abrir la puerta, el conductor aceleró aún más. “Dije ‘tengo que saltar sí o sí’”, recordó. Finalmente, se arrojó del auto en movimiento en el barrio Colinas de Vélez Sarsfield, en la intersección de Naciones Unidas y Pedro de Mendoza.

En la caída, impactó contra un taxi que se encontraba estacionado y sufrió golpes, escoriaciones y diversas lesiones. Vecinos que presenciaron la escena acudieron en su auxilio y dieron aviso a las autoridades. Un servicio médico lo asistió en el lugar.

Un detenido

Tras el episodio, la Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo con apoyo de las cámaras de monitoreo del 911. Como resultado, fue detenido uno de los sospechosos, un joven de 28 años, en barrio Santa Isabel 3ª Sección. Además, se secuestró el vehículo involucrado y un teléfono celular.

La Justicia investiga ahora si el hecho se limitó a un robo agravado o si se trató de un intento de secuestro. “Parece una historia de película, pero fue real”, resumió la víctima, todavía conmocionada por los minutos de terror que le tocó vivir.