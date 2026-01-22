Cayó la "Banda de Nati": siete detenidos por narcotráfico y vínculos con cocaína adulterada

El procedimiento principal fue llevado adelante por personal de la Comisaría Moreno 8ª, que logró desbaratar la estructura criminal tras un allanamiento en esa localidad. En ese marco fueron aprehendidas cinco personas, entre ellas Natalia Díaz, de 40 años, conocida como “Nati” o “la Tía”, señalada como la jefa de la organización.

La mujer registraba un pedido de captura nacional e internacional vigente en el marco de la causa federal por cocaína adulterada en Puerta 8, además de estar sindicada como integrante de la banda liderada por Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”.

Según informaron fuentes del caso, junto a Díaz fueron detenidos "O. D. E. (25)", "M. F. J. (24)", "D. M. A. (50)" y "P. D. A. (47)". Durante ese primer operativo, los efectivos secuestraron 72 envoltorios de marihuana, 186 envoltorios de cocaína, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, tres tijeras, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el marco de la misma investigación se realizó un segundo allanamiento, también en Moreno, donde se concretaron los arrestos de "D. M. A". y "P. D. A". Allí se incautaron 12 paquetes de marihuana, 60 envoltorios de cocaína, otra balanza de precisión, un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera” sin municiones, dos celulares y una suma de dinero en efectivo.

La banda de nati La caida de "la Banda de Nati"

De acuerdo a las verificaciones realizadas por los investigadores, Natalia Díaz figura como integrante activa de la estructura criminal investigada en la causa federal conocida como “Droga Adulterada”, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2 de San Martín. Ese expediente indaga una organización dedicada a la producción, adulteración y distribución de clorhidrato de cocaína, cuyos estupefacientes estaban alterados con sustancias altamente tóxicas, entre ellas carfentanilo, lo que provocó la intoxicación de más de 80 personas y la muerte de 24 en febrero de 2022 en la zona de Puerta 8.

En esa causa, Díaz aparece vinculada a la organización comandada por “Mameluco” Villalba, considerado uno de los principales referentes del narcotráfico en el oeste del Gran Buenos Aires y actualmente condenado en múltiples expedientes federales.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se convalidaron todas las aprehensiones y los secuestros realizados durante los operativos. Los detenidos quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, en el marco de una organización criminal. Además, se dio intervención al fuero federal para evaluar la posible conexidad entre esta causa y el expediente por la droga adulterada, manteniéndose la coordinación entre la justicia federal y la fiscalía ordinaria interviniente.