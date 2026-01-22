Villa Luzuriaga: denuncian que un comerciante chino abusó de una nena de 11 años

El hecho habría ocurrido el pasado martes en un local localizado en la esquina de Carabobo y La Porteña, donde la niña fue a comprar junto a una amiga, también menor de edad. El acusado fue identificado como Y.L.

Ambas pidieron un agua saborizada y aguardaron frente al sector de cajas del supermercado mientras él fue a buscar la botella a las góndolas del fondo.

En las imágenes registradas en las cámaras de seguridad del comercio se observa a Y.L. dirigiéndose con la botella hacia las dos nenas, que se encontraban en el mostrador. Primero, le entrega el agua saborizada a la amiga de la denunciante y luego la toma del cuello a la nena de 11 años con ambas manos.

El comerciante abrazó a la nena y le levantó la remera en la parte de adelante, manoseándola. El hombre se justificó al decir que creyó, presuntamente, que la menor y su amiga le habían robado mercadería. La acción se extendió por varios segundos en los que Y.L. también se le abalanzó a la menor, que intentaba sacárselo de encima.

Luego de soltarla, el comerciante le dio una palmada en la espalda. La secuencia concluye con el acusado retomando la atención en la caja, donde finalmente procede a cobrarles a ambas por la compra, sin que medie intervención de otros empleados o clientes.

En el video también se observa a una mujer caminando por el lugar y que el ciudadano chino le extiende la mano a la nena de 11 años para saludarla antes de que ella se retirase junto a su amiga.

La nena más tarde le contó lo sucedido a su madre, María José. “Mi hija me dijo ‘mami, el chino me tocó’”, relató la mujer ante la prensa.

El video del hecho llegó a sus manos esa misma noche. “Me lo mostraron y lo habré visto unas tres veces. Fui viendo detalles, para mí esto que pasó es abuso”, sentenció. Así, fue a radicar una denuncia ante la Comisaría Los Pinos.

Cómo sigue la causa

En el caso tomó intervención la fiscal Roxana Castelli, de una de las unidades especializadas en Violencia de Género en el Departamento Judicial de La Matanza.

María José se reunió con la funcionaria judicial y allí surgió un malentendido: “Yo estaba nerviosa por lo que había pasado y malinterpreté a la fiscal, que me había explicado bien, pero entendí que la causa iba a quedar en nada”.

Vecinos y allegados a la nena comenzaron a congregarse frente al supermercado, exigiendo explicaciones y la detención inmediata del propietario.

Mientras que un grupo de al menos 20 personas, intentó ingresar por la fuerza al local con la intención de agredir a Y.L., situación que fue impedida por la llegada de personal policial.

La Policía dispuso el traslado del acusado a la seccional ubicada justo frente al supermercado, donde quedó bajo resguardo durante el desarrollo de la protesta. El hombre ya fue liberado.