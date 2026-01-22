Alianza Lima: Tres futbolistas quedaron apartados tras una acusación por abuso sexual

Según consta en la denuncia, la joven llegó al hotel acompañada por una amiga luego de una invitación de Zambrano. En la habitación también se encontraban los otros dos futbolistas. Siempre de acuerdo al relato presentado ante la Justicia, tras compartir bebidas alcohólicas, la denunciante habría sido agredida sexualmente por los tres hombres.

Luego del episodio, la joven regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud. En esas consultas relató lo sucedido y manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el encuentro, un elemento considerado relevante para la investigación judicial.

El hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay. Entre los acusados está el exfutbolista de Boca Juniors, Carlos Zambrano. Desde la institución informaron que los separaron del equipo.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, que ordenó medidas iniciales como pericias médicas, secuestro de prendas, recolección de historias clínicas y la intervención de organismos especializados en violencia sexual. También se dispuso un botón de pánico como medida de protección para la denunciante.

Tras hacerse pública la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado oficial. Allí informó la separación indefinida de los tres jugadores del plantel profesional y el inicio de un procedimiento disciplinario interno, además de expresar su disposición a colaborar con las autoridades mientras avanza la investigación