Condenaron a 21 años al policía que mató a Bastian Escalante mientras se defendía de un robo

Bastian, de 10 años, caminaba junto a su mamá luego de una práctica de fútbol cuando fue alcanzado por dos disparos. Fue trasladado al Hospital Presidente Perón, donde falleció horas después. Su madre relató cómo el nene se desvaneció en sus brazos al recibir el primer disparo.

La fiscal Mariela Montero había pedido 25 años de prisión, argumentando que Tonzo usó su arma en un horario y lugar de alta circulación, mostrando desprecio por la vida ajena. Por su parte, la defensa reclamó que fuera condenado por homicidio culposo, que prevé un máximo de 5 años. El policía expresó arrepentimiento: “Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo (la víctima)”.

Una tragedia ocurrida el 2024

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2024 cerca de las 20.30 en la calle Rondeau, mientras Bastian y su mamá regresaban del club Barrio la Carne. Cuatro motochorros habían intentado asaltarlos. La madre confirmó que solo el policía sacó un arma y que los ladrones no estaban armados.

La condena de 21 años se considera histórica por involucrar a un menor de edad y a un policía en servicio. Representa un mensaje sobre los límites de la legítima defensa y la responsabilidad del uso de armas en espacios públicos.