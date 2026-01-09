Provincia |

Merlo: roban, se enfrentan con la Policía y escapan tras un vuelco de película

Ocurrió en ese distrito del conurbano, cuando dos delincuentes robaron un auto y se tirotearon con los efectivos. Lograron huir del lugar y por el momento no hay detenidos.

Un cinematográfico episodio tuvo lugar en el distrito bonaerense de Merlo, en la zona oeste del conurbano, cuando dos delincuentes se tirotearon con la Policía, tras robar un auto, pero lograron escapar luego de un vuelco de película. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El violento episodio comenzó cuando los delincuentes, a bordo de una moto, interceptaron a Patricia, de 67 años y, a punta de pistola, le robaron su Toyota Etios blanco en la esquina de Patagones y Güemes.

Al ser divisados, comenzó una persecución hasta que, en el cruce de las calles Yrigoyen y Álvarez Thomas, los ladrones chocaron contra una camioneta Ford Ecosport.

Pero no se trató del fin de la huida. Como fue un accidente menor, los ladrones continuaron con la fuga a bordo del vehículo Toyota hasta que, de manera sorpresiva, dieron marcha atrás en una de las calles, chocaron con un poste de luz, el rodado se levantó y allí el conductor comenzó a disparar.

Lo insólito del caso es que, pese a los efectivos dispararon contra los acusados, los mismos lograron escapar otra vez. El auto, que resultó con rotura en la parte delantera, fue hallado horas después en el cruce de las calles Sulivan y Heritier, sin ocupantes.

Balazos y latas de cerveza agujereadas

Los balazos disparados por los policías siguieron su trayectoria e impactaron en un pack de cervezas apilado en la puerta de un comercio situado en la esquina de Álvarez Thomas e Yrigoyen, en Merlo.

“¿Che, no llegan acá las balas? Pero están disparando. Cuidado”, gritó la empleada del comercio mientras se cubría detrás del mostrador.

La causa, caratulada como robo y resistencia a la autoridad, quedó a cargo de la UFI N°1 de Morón. Se informó que no se registraron heridos, y, hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos.

