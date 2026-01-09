Tren de Aragua: detienen a un venezolano en Corrientes

El operativo se realizó en la localidad correntina de Ituzaingó, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) interceptaron al hombre cuando intentaba trasladarse de manera ilegal hacia Paraguay por vía fluvial.

El detenido fue identificado por sus iniciales como JFPV, tiene 35 años y no portaba documentación al momento de su captura, ocurrida el pasado 20 de diciembre en el puerto local.

Posible vínculo con Tren de Aragua

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, la intervención se inició a partir de información aportada por Interpol Venezuela, que alertó sobre sus antecedentes por homicidio y su posible pertenencia al Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional de origen venezolano.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre había ingresado a la Argentina seis días antes de su detención a través de un paso fronterizo no habilitado en la provincia de Salta, proveniente de Bolivia. En su derrotero migratorio, siempre de manera irregular, también había pasado por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y Canadá.

Los tatuajes

Durante el procedimiento, los agentes pusieron especial atención en los tatuajes que presentaba en distintas partes del cuerpo, algunos de ellos asociados a simbología utilizada por el Tren de Aragua.

Entre otros, tenía una frase tatuada en el pómulo derecho, una calavera en el antebrazo, una daga caricaturizada en la pantorrilla y cuatro puntos en el dorso de la mano que replican la constelación de la Cruz del Sur. También llevaba inscriptos nombres de mujer y símbolos gráficos que, según los investigadores, son habituales en miembros de esa banda criminal.

El propio detenido se presentó como ex integrante del Ejército de Venezuela y aseguró haber formado parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Esa condición fue confirmada luego por Interpol, que remitió documentación donde consta que integró la Compañía 4208 EMEA, una unidad de apoyo logístico y entrenamiento aéreo vinculada a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, con asiento en el estado Aragua.

La credencial militar que figura en el expediente venció en 2018, aunque el hombre declaró haber abandonado Venezuela de manera ilegal en 2017.

Antecedentes en Estados Unidos

JFPV también cuenta con antecedentes en Estados Unidos, donde fue detenido el 16 de junio de 2024 con un arma blanca en su poder y posteriormente expulsado. Además, registra un pedido de arresto vigente en Canadá, emitido por autoridades judiciales del municipio de Peel, en Ontario, por causas vinculadas a lesiones agravadas con arma blanca y amenazas.

Tras su captura en Corrientes, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del país. La defensa pública aún se encuentra dentro del plazo legal para impugnar la medida. Mientras tanto, el juez federal Gustavo Fresneda dispuso que permanezca detenido en la sede de Prefectura de Ituzaingó al menos hasta el próximo 26 de febrero.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el caso se enmarca en el refuerzo de los controles fronterizos y migratorios dispuesto por el Gobierno nacional.

“La Argentina no es refugio de delincuentes”, señalaron desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, al tiempo que subrayaron que la política apunta a impedir el ingreso y la permanencia de personas vinculadas a organizaciones criminales internacionales.