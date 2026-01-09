Insólito: un ladrón robó en una casa con la tobillera electrónica puesta en Balcarce

El hecho sucedió el 9 de enero, en una vivienda ubicada en la calle 14, entre 103 y 105. La casa contaba con cámaras de seguridad que registraron todo el recorrido del hombre dentro del predio.

Insolito-robo-domiciliario-con-tobillera-electronica-se-llevo-dos-pares-de-zapatillasEl-episodi-1

Las imágenes muestran cómo el delincuente entra por el patio trasero, camina hasta el quincho y toma el calzado. En ningún momento corre ni intenta ocultarse. La tobillera electrónica se observa claramente en su tobillo derecho.

Luego de tomar los dos pares de zapatillas, el hombre se retira del lugar por el mismo acceso. Todo el episodio duró pocos minutos y no se registraron daños materiales.

Sin-titulo-23 El momento en que el hombre ingresa a la vivienda con la tobillera electrónica visible en el tobillo derecho.

Sospechas de más robos

Vecinos de la zona denunciaron que el hombre habría estado involucrado en otros hechos delictivos durante ese mismo día. Según indicaron, se trataría de un raid por distintas casas y comercios.

Un medio local difundió otro video donde se ve al mismo individuo ingresando a un comercio, nuevamente con la tobillera electrónica visible. Esto reforzó las sospechas de que no se trató de un hecho aislado.

Una de las personas afectadas afirmó que el delincuente tendría numerosas causas judiciales y varios allanamientos recientes. Según su testimonio, el hombre continúa en libertad pese a los antecedentes.