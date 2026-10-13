Según las imágenes exhibidas durante el juicio, los asaltantes se desplazaban en una moto que había sido robada días antes en Tigre. Se pusieron a la par del vehículo de Blaquier y uno de ellos le disparó a corta distancia. El empresario y su esposa cayeron al asfalto, mientras los delincuentes intentaban apoderarse de la BMW 1200.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los atacantes encerraron a Blaquier y le dispararon en el pecho con una pistola calibre nueve milímetros para facilitar el robo. Después de que la pareja cayera, uno de los agresores levantó la moto del empresario con ayuda de su cómplice y ambos escaparon con el vehículo. De Elordy sufrió una fractura de rótula izquierda, mientras que Blaquier murió por un shock hipovolémico provocado por la herida de bala, que afectó el corazón y otros órganos y causó una hemorragia masiva.

Blaquier fue asesinado el 29 de octubre de 2022.

En su voto, el juez Alejandro Flori sostuvo que la secuencia del ataque demostraba que el objetivo de los agresores era apoderarse de la motocicleta de mayor cilindrada. Según su análisis, los disparos estuvieron dirigidos a detener a la víctima y facilitar el robo, y no fueron producto de una pelea o de un hecho accidental. El magistrado también remarcó que los atacantes se concentraron en levantar y poner en marcha la BMW sin preocuparse por el estado de Blaquier ni por el de su esposa.

Durante la primera audiencia del juicio, el 18 de septiembre de 2023, De Elordy relató cómo el asesinato había cambiado la vida de su familia. “Falta todos los días en casa, nos truncaron, se nos acabó, y ahora todos tenemos miedo de salir, de que nos pase algo. Es una obsesión. Nos cambió todo. Lo extrañamos mucho y los chicos se quedaron sin un papá maravilloso”, expresó. También recordó a su marido como un ingeniero agrónomo trabajador, activo y apasionado por la vida al aire libre.

La entonces fiscal del fuero penal de San Isidro Paula Romeo representó al Ministerio Público Fiscal durante el debate. Cuando los adolescentes fueron declarados culpables, manifestó su conformidad con el veredicto y destacó que el razonamiento judicial estaba bien fundamentado. También planteó la necesidad de una mayor articulación entre los poderes del Estado para evitar que menores que abandonan la escuela terminen involucrados en delitos con armas de fuego.

Antes del comienzo del juicio, Pedro Blaquier, hijo del empresario, había publicado una carta en la que reclamó una condena que sentara un precedente. “Tenemos la oportunidad, una vez más, de sentar un nuevo precedente para que los delincuentes y asesinos tengan miedo y algo que perder. Una nueva oportunidad de hacernos escuchar, de enseñarles que quien las hace las tiene que pagar y de mostrarles que no solo se enfrentan a la Justicia, sino también a una sociedad cansada de vivir con miedo”, escribió. También afirmó que el temor generado por la inseguridad afecta al conjunto de la sociedad, además de a las familias de las víctimas.