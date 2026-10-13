Pollicita pidió al gremio que entregue el legajo del dirigente, los cargos que ocupó, los recibos de sueldo, las liquidaciones de los conceptos abonados y las fechas de alta y baja.

El fiscal señaló que esas acreditaciones constituyeron el único ingreso registrado en esa cuenta durante el período analizado. En las declaraciones juradas incorporadas al expediente, Tapia había consignado ingresos provenientes del CEAMSE, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA.

El fiscal federal, Gerardo Pollicita, solicitó 15 medidas de prueba para esclarecer transferencias, analizar movimientos bancarios y ampliar la información patrimonial de Tapia.

La investigación también abarca tres transferencias de la FIFA por un total de US$189.577,18, recibidas en una cuenta del Banco Credicoop. Los movimientos se registraron en diciembre de 2018, junio de 2019 y marzo de 2020.

Para esclarecer el origen de esos fondos, Pollicita solicitó enviar un exhorto a Suiza, donde la FIFA tiene su sede, para que la entidad informe los pagos realizados a Tapia desde 2016, sus conceptos y los cargos o comisiones que los justificaron.

El depósito de US$620.000 y la situación de su exesposa

Otro de los puntos centrales del expediente es un movimiento registrado el 12 de febrero de 2019 en el Banco Credicoop. Según los informes incorporados a la causa, ese día Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano, fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y otra en dólares del dirigente.

En esa misma fecha se registró un depósito en efectivo de US$620.000 y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos. Los informes bancarios también indican que Moyano era usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia.

El CEAMSE gestiona los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Claudio “Chiqui” Tapia ocupó cargos en el organismo entre 2014 y 2024.

Ante esos datos, el fiscal solicitó levantar los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de la mujer. Además, pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central y a la Caja de Valores para reunir información sobre su situación patrimonial.

Los gastos y las transferencias de la AFA

La Fiscalía también requirió información sobre los fondos que la AFA transfirió a cuentas de Tapia. De acuerdo con el expediente, la entidad le habría acreditado $1.476.000 entre 2020 y 2023, además de otros $30 millones en concepto de viáticos.

El fiscal pidió conocer las resoluciones que autorizaron al dirigente a utilizar tarjetas de crédito de la asociación y las condiciones bajo las cuales se efectuaron los pagos.

También solicitó información sobre otras causas judiciales en las que Tapia está siendo investigado, con el objetivo de analizar los expedientes y ampliar el conocimiento sobre su patrimonio.

El dirigente fue designado vicepresidente del CEAMSE, empresa pública mixta que gestiona los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires, en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.