"Estoy destrozada", dijo la madre de Lara Gutiérrez asesinada en Florencia Varela

"Acá estamos para pedir justicia por las tres chicas", declaró Stella Maris a la señala de noticias A24, mientras estaba acompañada por su abogada, y aseguró que nunca notó nada extraño en la conducta de su hija y recordó momentos cotidianos vividos junto a ella.

El caso conmueve a la comunidad de Florencio Varela, donde familiares y vecinos buscan respuesta sobre los motivos del triple homicidio. La violencia generó un fuerte impacto y encendió el reclamo de más seguridad en la zona.

Avanzan las detenciones en el caso del triple crimen de Florencio Varela.

Los detenidos

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su ladero, Matías Ozorio, son los últimos detenidos por los homicidios de Morena Verri, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

La investigación del caso, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico y ya registra nueve arrestos.

Florencia Ibáñez y su tío Lázaro Víctor Sotacuro son los únicos detenidos que, hasta el momento, declararon ante el fiscal Arribas. Los otros cinco arrestados-dos parejas arrestadas el martes pasado y Ariel Giménez, quién habría cavado el pozo para sepultar los miembros de las víctimas,- mantuvieron el silencio durante las indagatorias.

La policía busca al “Rengo Nico”, un presunto narco con vínculo con una de las tres chicas asesinadas y a un prófugo más cuya identidad aún no logró establecer.

El martes pasado, cuando se hizo un procedimiento de urgencia en el domicilio -donde finalmente fueron encontrados los cuerpos de las víctimas- se detuvo a cuatro sospechosos: dos parejas, una propietaria de la casa ubicada en Jáchal y Chañar, y otra encargada de limpiar la escena del crimen. Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Los cuatro se negaron a declarar en las indagatorias y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Al día siguiente, la policía arrestó a ocho personas, acusadas de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza, durante allanamientos en Villa Zavaleta. Sin embargo, habrían quedado en libertad, ya que ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado.

Además, el sábado, Ariel Giménez, un joven de 29 años, fue capturado acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara. El lunes también se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas. Para los investigadores, el encargado de cavar la fosa y la preparación del terreno antes de los asesinatos constituyen un indicio clave de premeditación.