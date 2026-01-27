Crimen en Zárate: "Papi, no me dejes": la desgarradora reacción de la hija del hombre asesinado

La hija de Martínez, de 16 años, relató con profundo dolor los momentos posteriores al ataque. “Papi, no me dejes”, fueron las palabras que pronunció mientras intentaba sostener la mano de su padre, herido de gravedad frente a su hija y otros testigos, incluyendo un grupo de chicos que regresaba de una actividad recreativa.

horror en zarate El crimen ocurrió en una estación de servicio en la entrada de Zárate.

La adolescente contó que había regresado de un paseo al Parque de la Costa y que la combi la dejó en la estación de servicio, donde su madre iba a buscarla. Allí se encontró con Alexis Lumbrera, a quien no conocía, y poco después apareció su padre. Fue entonces cuando, según su relato, Lumbrera sacó un arma y disparó varias veces contra Martínez, mientras le gritaba que “se lo merecía”.

“Cuando estaba en el piso, le agarré la mano y le dije: ‘Papi, no me dejes’”, recordó la joven. La madre apareció recién después de que ella comenzara a gritar, mientras los testigos le practicaban maniobras de reanimación. La ambulancia tardó en llegar y, pese a los esfuerzos, Martínez murió en el traslado al hospital.

Además Un hombre asesinó a la expareja de su novia en Zárate durante una discusión

La adolescente expresó su dolor y su deseo de justicia: “Quiero que se pudra en la cárcel y que pague por lo que le hizo a mi papá, porque ahora no lo voy a poder abrazar nunca más”.