Recuperan 1.800 notebooks de Conectar Igualdad robadas por un ex empleado

La causa se inició a partir de la denuncia del responsable de stock de la empresa encargada de fabricar las computadoras, quien detectó un faltante masivo durante un control interno. A partir de ese alerta, los investigadores reconstruyeron la trazabilidad de los equipos y apuntaron rápidamente a un ex empleado de la firma, ahora imputado por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”.

De acuerdo con la pesquisa judicial, el sospechoso habría despachado de manera irregular los dispositivos durante el transcurso de 2025, desviándolos hacia al menos dos propiedades ubicadas en el partido bonaerense de Hurlingham, donde eran acopiados con fines aún bajo investigación.

Los operativos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Los procedimientos, ordenados por la Justicia, incluyeron además el domicilio del imputado en Capital Federal. Como resultado, la PSA incautó diez pallets repletos de notebooks, junto con tarjetas SIM, teléfonos celulares y documentación considerada clave para avanzar en la causa.

La investigación quedó en manos de la UFI N°02 de Ezeiza, bajo la órbita del fiscal Carlos Hassan, quien dispuso que las computadoras recuperadas -que llevan impresas las leyendas del Ministerio de Educación y el Escudo Nacional- sean restituidas a la planta logística de la empresa en la localidad de Carlos Spegazzini, desde donde volverán a incorporarse al circuito oficial.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el operativo como un golpe relevante contra el desvío de recursos públicos y remarcaron que la recuperación del material permitirá que miles de estudiantes puedan finalmente acceder a las herramientas tecnológicas previstas por el programa. La investigación continúa para determinar si existieron otros involucrados en la maniobra.