Volcó una camioneta en los médanos de Villa Gesell y una turista resultó herida

El accidente ocurrió en la noche del lunes en la zona de dunas de esa ciudad balnearia, cuando personal policial fue alertado por el vuelco de una camioneta Toyota SW4 blanca que circulaba por los médanos. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el vehículo viajaban dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad.

Debido a la complejidad del rescate, se montó un amplio operativo interinstitucional que contó con la intervención de la Policía, los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud, según informaron desde el medio local El Fundador.

Los bomberos lograron retirar a las personas del rodado y las trasladaron hasta la calle 310. Allí se constató que una de las mujeres había sufrido un traumatismo de tórax, por lo que fue derivada al hospital local para su atención.

En tanto, las autoridades confirmaron que los otros tres ocupantes no presentaron lesiones de consideración. Se supo además que los turistas, oriundos de Mendoza, se encontraban alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

A raíz del despliegue del operativo, desde la Municipalidad de Villa Gesell analizan avanzar con el cobro de la totalidad de los gastos que demandó el rescate.