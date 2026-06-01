Agravaron la acusación contra el único detenido por el crimen de Agostina Vega

El fiscal de la causa resolvió imputarlo por femicidio y podría sumar otros agravantes que ampliarían la pena, al tiempo que los padres de la adolescente fueron admitidos por la Justicia como querellantes particulares.
El fiscal Raúl Garzón decidió agravar este lunes la acusación contra Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega, y lo imputó por femicidio luego de hacer lugar al pedido del abogado que representa a la familia de la adolescente de 14 años.
“Hasta ahora estaba bajo la carátula ‘privación ilegítima de la libertad’. Con el cambio, tiene la escala penal máxima contemplada que, en caso de ser encontrado culpable, será condenado a prisión perpetua”, explicó el abogado Carlos Nayi, representante de la madre de la menor, en declaraciones a TN.
El letrado no descartó que se le sumen agravantes en los próximos días. "Esta querella pidió que se modifique no sólo a femicidio, sino a 'homicidio transversal’, que es matar a alguien para hacer sufrir a una víctima, en este caso la madre, que está padeciendo momentos terribles. También pedí que contemple la alevosía y el ensañamiento, porque el imputado disfrutó con la muerte", dijo.
Nayi confirmó que los padres de Agostina fueron admitidos por la Justicia como querellantes particulares y dio a conocer nuevos detalles en la causa. "Barrelier habría tenido el cuerpo de Agostina hasta el lunes. El 25 de mayo al mediodía salió de su casa a alta velocidad a bordo del Ford Ka negro, se deshizo del cuerpo en un lugar inhóspito, de difícil acceso, un ambiente hostil, que él conocía perfectamente. Ese es el lugar que eligió para culminar con este hecho monstruoso", comentó.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió este lunes por primera vez al crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en la ciudad de Córdoba. "Lo importante es la verdad completa”.
Al anunciar que la Argentina registró “la menor tasa de homicidios de su historia”, la funcionaria remarcó que “el mejor paso para avanzar es tener la verdad completa” y evitó nombrar la palabra “femicidio”. “Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”, señaló.
En este sentido, Monteoliva expresó que el esclarecimiento de los hechos es “importante” aunque “esa verdad sea dolorosa” y “aunque nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familias, padres y madres”.
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