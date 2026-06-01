Qué dijo el Servicio Penitenciario de Córdoba sobre Claudio Barrelier: desmintieron un intento de suicidio

En el documento, se indicó: “Ante las versiones difundidas en las últimas horas a través de distintos medios de comunicación y redes sociales respecto de la situación de una persona privada de la libertad alojada en un establecimiento penitenciario de la provincia, el Servicio Penitenciario de Córdoba considera necesario brindar precisiones sobre su estado de salud y las medidas adoptadas. En primer lugar, se desmiente de manera categórica que el interno Claudio Barrelier haya protagonizado un intento de suicidio dentro del establecimiento penitenciario. Dicha información es falsa. Durante los controles médicos y psicológicos periódicos que se realizan a las personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, los profesionales de la salud detectaron la presencia de ideas y pensamientos suicidas.”

A partir de esa evaluación, las autoridades activaron el protocolo preventivo previsto para este tipo de situaciones con el objetivo de resguardar la integridad física y psicológica del detenido.

Sobre ese punto, el comunicado agregó: “Ante esta situación, y siguiendo los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica. Actualmente, Barrelier permanece internado bajo custodia permanente en el hospital modular ubicado dentro del Complejo Carcelario N.° 1 “Reverendo Padre Luchesse” de Bouwer, donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia."

El video que muestra el momento en que Agostina Vega entró a la

Por último, el organismo recordó que tiene la responsabilidad de garantizar la atención médica y la seguridad de todas las personas bajo su custodia, independientemente de la causa judicial que enfrenten. También remarcó la importancia de preservar las condiciones del imputado para que pueda afrontar el proceso judicial correspondiente.

“El Servicio Penitenciario de Córdoba tiene la obligación legal y constitucional de garantizar la vida, la integridad física y el acceso a la atención sanitaria de todas las personas alojadas bajo su custodia, independientemente de la gravedad de los hechos que se les atribuyan. Asimismo, resulta prioritario preservar las condiciones físicas y mentales del imputado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso, permitiendo que comparezca ante los tribunales competentes y responda por los hechos que se investigan", cierra.