Intentó suicidarse en la cárcel el acusado por el femicidio de Agostina Vega

La situación judicial de Barrelier también está marcada por antecedentes penales previos. De acuerdo con los registros, se encuentra imputado en otras causas por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas.

Las pruebas de la investigación

Los investigadores reunieron diversas pruebas que lo vinculan con el caso. Entre ellas, imágenes de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Cofico, que registraron a Agostina cuando descendía de un remís e ingresaba al domicilio junto al acusado durante la noche del sábado 23.

A esos registros se suman los datos obtenidos del teléfono celular de Barrelier, que ubicaron al dispositivo en antenas cercanas a la zona bajo análisis durante momentos considerados clave para la investigación.

Mientras la Justicia continúa reuniendo evidencias para reconstruir las circunstancias del crimen, el intento de suicidio del acusado agregó un nuevo capítulo a una causa que conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a la comunidad local.

Pedido de perdón

En medio de la conmoción por el crimen, habló la mamá de Barrelier y le pidió perdón a la familia de la adolescente asesinada en Córdoba.

“Estoy destruida. A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer”, agregó la mamá de Barrelier en diálogo con A24.

También habló la novia del detenido, quien aseguró que en su casa no escuchó nada sospechoso que pudiera advertirla sobre el crimen.

“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, dijo este domingo en diálogo con A24. “Le pido perdón a la familia”, agregó.