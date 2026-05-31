Intentó suicidarse en la cárcel el acusado por el femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier, único detenido por el femicidio de la adolescente cordobesa, intentó quitarse la vida en el complejo penitenciario de Bouwer. Fue asistido por personal médico y permanece estabilizado bajo sedación mientras avanza la investigación por el crimen.
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, intentó quitarse la vida en el complejo penitenciario de Bouwer, en la provincia de Córdoba, donde permanece detenido por el crimen de la adolescente de 16 años.
El episodio ocurrió en las últimas horas y obligó a una rápida intervención del personal penitenciario y de los servicios médicos de la unidad carcelaria. Según trascendió, el intento de suicidio no logró concretarse y el hombre de 32 años fue estabilizado. Actualmente permanece bajo observación y con sedación para evitar nuevos episodios de autolesión.
Barrelier es el único detenido en la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado tras varios días de búsqueda. Desde el inicio de la investigación quedó en el centro de las sospechas y, hasta el momento, es considerado el principal responsable del hecho.
El acusado mantenía una estrecha relación con Melisa Heredia, madre de la adolescente, con quien presuntamente sostenía un vínculo sentimental. Además, se desempeñaba como empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que decidió apartarlo de sus funciones luego de que se conociera su detención.
La situación judicial de Barrelier también está marcada por antecedentes penales previos. De acuerdo con los registros, se encuentra imputado en otras causas por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas.
Los investigadores reunieron diversas pruebas que lo vinculan con el caso. Entre ellas, imágenes de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Cofico, que registraron a Agostina cuando descendía de un remís e ingresaba al domicilio junto al acusado durante la noche del sábado 23.
A esos registros se suman los datos obtenidos del teléfono celular de Barrelier, que ubicaron al dispositivo en antenas cercanas a la zona bajo análisis durante momentos considerados clave para la investigación.
Mientras la Justicia continúa reuniendo evidencias para reconstruir las circunstancias del crimen, el intento de suicidio del acusado agregó un nuevo capítulo a una causa que conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a la comunidad local.
En medio de la conmoción por el crimen, habló la mamá de Barrelier y le pidió perdón a la familia de la adolescente asesinada en Córdoba.
“Estoy destruida. A esa familia le pido mil disculpas, por favor. Les pido perdón de corazón. No lo puedo creer”, agregó la mamá de Barrelier en diálogo con A24.
También habló la novia del detenido, quien aseguró que en su casa no escuchó nada sospechoso que pudiera advertirla sobre el crimen.
“Desde un primer momento me presenté en la fiscalía y dejé que entraran y se fijaran. No escuché nada porque mi casa es enorme”, dijo este domingo en diálogo con A24. “Le pido perdón a la familia”, agregó.
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