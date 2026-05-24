Desbarataron la banda acusada por el robo a Del Potro

La banda estaba integrada por cinco ciudadanos chilenos y un argentino y es investigada por una serie de robos a figuras deportivas internacionales.
La banda acusada de haber ingresado a la vivienda del extenista Juan Martín Del Potro en Tandil y robar distintos objetos de valor fue desbaratada tras una investigación conjunta entre la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía Bonaerense e Interpol.
Los investigadores determinaron que la organización estaba integrada por cinco ciudadanos chilenos y un argentino y que sus miembros también eran investigados por millonarios robos a reconocidos deportistas internacionales.
La causa comenzó a tomar forma a partir del asalto ocurrido el pasado 15 de mayo, cuando Del Potro se encontraba fuera de su domicilio. Durante el robo, los delincuentes sustrajeron una cadena de oro, una alianza del mismo material, una raqueta de tenis y dos relojes.
Según se reconstruyó durante la investigación, tras cometer el hecho los sospechosos escaparon a bordo de un vehículo que fue detectado en la localidad bonaerense de Ayacucho, donde sus ocupantes se detuvieron a cargar combustible en una estación de servicio. Ese movimiento se convirtió en una de las primeras pistas que permitió seguir el recorrido de los acusados.
Las novedades más importantes llegaron durante el último fin de semana largo, cuando las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial en la terminal de ómnibus de Retiro. En ese procedimiento, los agentes detectaron a dos hombres que intentaban abordar un micro con destino a Posadas, en la provincia de Misiones.
Al verificar la identidad de ambos mediante el sistema I-24/7 de Interpol, los investigadores descubrieron que los sospechosos registraban notificaciones rojas emitidas por la Oficina Central Nacional de Washington y eran buscados por la Justicia estadounidense.
De acuerdo con la información oficial, los dos ciudadanos chilenos habían ingresado a la Argentina por pasos no habilitados y estaban acusados de integrar una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de bienes robados en Estados Unidos.
La investigación determinó además que durante los últimos dos años la banda habría concretado robos por más de dos millones de dólares en viviendas pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales.
Tras esas detenciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, ordenó avanzar con nuevas medidas para determinar el vínculo entre los sospechosos y el robo sufrido por Del Potro.
El intercambio de información entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA y la Fiscalía de Tandil permitió identificar a otros integrantes de la organización. En las últimas horas, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.
A su vez, mediante una coordinación con la Oficina Central Nacional Buenos Aires y autoridades chilenas, se confirmó la captura en el país trasandino de otro integrante del grupo, lo que permitió completar la detención de los seis sospechosos vinculados al asalto en la vivienda del extenista.
Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y esperan el inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
Los detenidos fueron identificados como Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zúñiga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes, mientras continúa la investigación para profundizar sobre la estructura y el alcance de la organización delictiva.
La causa también busca establecer si el grupo participó en otros hechos similares cometidos en territorio argentino y determinar el rol específico que cumplía cada integrante dentro de una banda que, según los investigadores, operaba con una logística planificada y un marcado nivel de organización.