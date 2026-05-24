Desbarataron la banda acusada por el robo a Del Potro

Las novedades más importantes llegaron durante el último fin de semana largo, cuando las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial en la terminal de ómnibus de Retiro. En ese procedimiento, los agentes detectaron a dos hombres que intentaban abordar un micro con destino a Posadas, en la provincia de Misiones.

Notificaciones rojas de Interpol

Al verificar la identidad de ambos mediante el sistema I-24/7 de Interpol, los investigadores descubrieron que los sospechosos registraban notificaciones rojas emitidas por la Oficina Central Nacional de Washington y eran buscados por la Justicia estadounidense.

De acuerdo con la información oficial, los dos ciudadanos chilenos habían ingresado a la Argentina por pasos no habilitados y estaban acusados de integrar una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de bienes robados en Estados Unidos.

La investigación determinó además que durante los últimos dos años la banda habría concretado robos por más de dos millones de dólares en viviendas pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales.

Tras esas detenciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, ordenó avanzar con nuevas medidas para determinar el vínculo entre los sospechosos y el robo sufrido por Del Potro.

El intercambio de información entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA y la Fiscalía de Tandil permitió identificar a otros integrantes de la organización. En las últimas horas, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.

Otra captura en Chile

A su vez, mediante una coordinación con la Oficina Central Nacional Buenos Aires y autoridades chilenas, se confirmó la captura en el país trasandino de otro integrante del grupo, lo que permitió completar la detención de los seis sospechosos vinculados al asalto en la vivienda del extenista.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y esperan el inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zúñiga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes, mientras continúa la investigación para profundizar sobre la estructura y el alcance de la organización delictiva.

La causa también busca establecer si el grupo participó en otros hechos similares cometidos en territorio argentino y determinar el rol específico que cumplía cada integrante dentro de una banda que, según los investigadores, operaba con una logística planificada y un marcado nivel de organización.