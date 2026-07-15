La Justicia volverá a definir qué juez investigará la mansión de Pilar

La Cámara en lo Penal Económico había ordenado que la causa regresara desde Campana para tramitar ante el juzgado de Verónica Straccia, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10. Sin embargo, Pantano y Conte insistieron con distintos recursos judiciales hasta lograr que Casación admitiera la queja.

Sigue el juicio que complica a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Días atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, remitió formalmente el expediente al juzgado de Straccia, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Cámara en lo Penal Económico.

Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 12 de agosto, instancia en la que resolverá si la causa debe permanecer en el fuero penal económico o regresar al juzgado de Campana, tal como solicitan los acusados.

Pantano y Conte figuran como titulares de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de la mansión de aproximadamente cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. No obstante, los investigadores consideran que ambos no poseen un perfil patrimonial compatible con la adquisición del inmueble y buscan determinar si actuaron como testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Claudio “Chiqui” Tapia.