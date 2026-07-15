La Justicia volverá a definir qué juez investigará la mansión de Pilar

El tribunal aceptó un planteo de los acusados de ser testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y convocó a una audiencia para el 12 de agosto.
La Cámara Federal de Casación Penal volverá a intervenir en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar presuntamente vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, ya que definirá qué juez continuará al frente del expediente, luego de admitir un recurso presentado por los acusados de actuar como supuestos testaferros del dirigente.
La decisión fue adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar, quienes aceptaron la queja presentada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como propietarios de la vivienda ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires y valuada en unos 20 millones de dólares.
El planteo de la defensa cuestiona la resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que había dispuesto que la investigación continuara en ese fuero. Según el abogado Mariano Morán, representante de Pantano y Conte, el traslado del expediente vulnera la garantía constitucional del juez natural.
La defensa sostiene que la modificación del tribunal competente se produjo sin una sentencia firme que justificara el cambio de jurisdicción y reclama que la investigación permanezca en el juzgado federal de Campana.
La Cámara en lo Penal Económico había ordenado que la causa regresara desde Campana para tramitar ante el juzgado de Verónica Straccia, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10. Sin embargo, Pantano y Conte insistieron con distintos recursos judiciales hasta lograr que Casación admitiera la queja.
Días atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, remitió formalmente el expediente al juzgado de Straccia, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Cámara en lo Penal Económico.
Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 12 de agosto, instancia en la que resolverá si la causa debe permanecer en el fuero penal económico o regresar al juzgado de Campana, tal como solicitan los acusados.
Pantano y Conte figuran como titulares de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de la mansión de aproximadamente cinco hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. No obstante, los investigadores consideran que ambos no poseen un perfil patrimonial compatible con la adquisición del inmueble y buscan determinar si actuaron como testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Claudio “Chiqui” Tapia.