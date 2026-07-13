Hallaron un cuerpo incinerado en Fuerte Apache: la hipótesis de la Justicia

El cadáver fue encontrado dentro un carro de mano en el Nudo 6 de ese complejo habitacional. Al parecer, presentaría un disparo de arma de fuego en la cabeza.
El cuerpo de un hombre fue encontrado calcinado este lunes en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, de la localidad bonaerense de Ciudadela. La Justicia sospecha que se trató de un supuesto ajuste de cuentas.
La víctima presentaría un disparo de arma de fuego en la cabeza, mientras que el hallazgo se registró en el Nudo 6 de ese complejo habitacional, situado en el partido de Tres de Febrero. Así lo aseguraron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Según las primeras versiones, el cuerpo hallado dentro de un carro de mano es de un hombre de entre 25 y 30 años y el hallazgo se produjo alrededor de las 15.30. En ese momento, una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela había acudido a la zona para combatir un incendio que se acababa de declarar allí, pero al arribar el personal vio el cuerpo envuelto en llamas.
Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego y evitaron así que las llamas se propagaran hacia los contenedores cercanos, al tiempo que enseguida llamaron a la Policía Bonaerense.
De acuerdo con el medio SM Noticias, el hallazgo del cadáver se produjo después de un tiroteo brutal ocurrido durante el domingo por la noche, en medio de un enfrentamiento por el control territorial para la venta de estupefacientes en la zona.
La investigación quedó a cargo de la UFI N.° 7 de San Martín y, de manera preliminar, fue caratulada como averiguación de causales de muerte (homicidio). En el lugar también intervino personal de la DDI, mientras se aguardaba la realización de las pericias por parte de la Policía Científica y la correspondiente autopsia.
A mediados de mayo pasado, vale recordar, más de 500 efectivos de la Gendarmería y la Policía Bonaerense habían participado de un megaoperativo en Fuerte Apache, con el objetivo de desarmar dos organizaciones delictivas que se disputan el control territorial de la zona.
Las bandas bajo la lupa no sólo estaban involucradas en el comercio de estupefacientes bajo la modalidad de búnkers, sino que también se les atribuían hechos de secuestros extorsivos y entraderas en distintos puntos del partido de Tres de Febrero.
comentar