Hallaron un cuerpo incinerado en Fuerte Apache: la hipótesis de la Justicia

De acuerdo con el medio SM Noticias, el hallazgo del cadáver se produjo después de un tiroteo brutal ocurrido durante el domingo por la noche, en medio de un enfrentamiento por el control territorial para la venta de estupefacientes en la zona.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.° 7 de San Martín y, de manera preliminar, fue caratulada como averiguación de causales de muerte (homicidio). En el lugar también intervino personal de la DDI, mientras se aguardaba la realización de las pericias por parte de la Policía Científica y la correspondiente autopsia.

A mediados de mayo pasado, vale recordar, más de 500 efectivos de la Gendarmería y la Policía Bonaerense habían participado de un megaoperativo en Fuerte Apache, con el objetivo de desarmar dos organizaciones delictivas que se disputan el control territorial de la zona.

Las bandas bajo la lupa no sólo estaban involucradas en el comercio de estupefacientes bajo la modalidad de búnkers, sino que también se les atribuían hechos de secuestros extorsivos y entraderas en distintos puntos del partido de Tres de Febrero.